Вторник, 8 Апреля 2025 12:28

АрмИнфо. В Ташкенте состоялась встреча вице-спикера Национального Собрания РА Акопа Аршакяна с вице-президентом Европейского парламента Николае Штефануэ.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи Акоп Аршакян поблагодарил Европейский парламент за неизменную и постоянную поддержку вопросов, связанных с Арменией и армянским народом. Он отметил, что Европейский парламент посредством своих многочисленных заявлений и резолюций выразил свою беспристрастную и справедливую позицию по важным вызовам, с которыми сталкивались Нагорный Карабах и Армения. В частности, Европарламент безоговорочно поддерживает международное право, в частности, в вопросах, касающихся нарушения суверенной территории Армении, выступает с настоятельными требованиями об освобождении армянских военнопленных, заявляет о необходимости защиты армянского культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе, демонстрируя, тем самым, свою приверженность общечеловеческим ценностям: справедливости, безопасности, миру, уважению прав человека и основных свобод.

Вице-спикер НС также поднял вопрос о начале процесса переговоров по либерализации визового режима со странами ЕС, что послужит развитию

как свободного двустороннего перемещения граждан, так и социально-культурных и экономических отношений.

Вице-президент Европейского парламента поинтересовался ситуацией с безопасностью вокруг Армении. Он приветствовал завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду, что документ будет подписан как можно скорее.

Вице-президент ЕП также выразил поддержку усилиям по оказанию помощи беженцам из Нагорного Карабаха.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки Армения-ЕС, углубления отношений и новых возможностей расширения сотрудничества в различных сферах.