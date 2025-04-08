Вторник, 8 Апреля 2025 11:56

АрмИнфо. Власти Армении задумались над внедрением новой программы содействия семей вынуждено перемещенных из Арцаха. Об этом заявил в эфире Общественного телевидения заявил вице-премьер Правительства Армении Тигран Хачатрян.

По словам вице-премьера, власти Армении продолжат оказывать помощь уязвимым слоям населения из Арцаха до конца года. Так, параллельно пересмотренной программе 40+10, возможно с апреля будет внедрена программа, в рамках которого размер содействия будет привязан к размеру доходов семьи.

<Детям, людям с инвалидностью первой и второй группы, пенсионерам мы выделяем по 40 тысяч драмов. Если окажется, что ежемесячный доход на человека составляет менее 55 тысяч, то мы окажем поддержку: 40 тыс. драмов, если семья состоит из одного человека, и дополнительно 10 тыс. драмов на каждого последующего члена семьи>, - пояснил он.

Как указал Тигран Хачатрян, с октября 2023 года в рамках различных программ помощи вынужденным переселенцам было выделено более 115 млрд драмов. 85-90% этих средств были предоставлено из госбюджета. Вице-премьер назвал <переоцененными относительно действительности> возможность привлечения средств для помощи арцахцам в результате проведения международных конференций.

Напомним, что в октябре 2023 года в Армении стартовала программа, в рамках которой на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынужденно перемещенной из Нагорного Карабаха, выделялось по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов на оплату коммунальных услуг. Программа должна была охватить всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении. При этом владельцам недвижимости в Армении полагалось 10 тыс. драмов на выплату коммунальных услуг.

Изначально программа утверждалась в качестве временной меры, на 6-месячный период, поскольку планировалась реализация программы по обеспечению жильем. Потом было решено продолжить программу до конца 2024 года, с учетом того, что потребуется время для полной реализации второй программы и включения в нее бенефициаров. В ноября 2024 года власти заявили, что условия программы (40+10) будут пересмотрены.

В итоге было принято решение просмотреть условия программы 40+10 - с апреля 2025 года из списка бенефициаров были исключены люди трудоспособного возраста. При этом размер помощи с апреля по июнь включительно составит 40 тысяч драмов, а с июля по декабрь включительно - 30 тысяч драмов.

Отметим также, что в мае 2024 года был утвержден порядок реализации государственной программы обеспечения вынужденных переселенцев жильем. В течении ближайших 10-12 лет власти Армении потратят около 700-800 млрд драмов на реализацию программы. Программа состоит из трех компонентов. Один компонент - приобретение квартиры или частного дома посредством выдачи сертификата, второй - выдача сертификата на строительство частного дома, третий - погашения ипотечного кредита. Размер финсодействия не зависит от компонента и обусловлен выбранным бенефициаром программы населенным пунктом, где он планирует приобрести/построить жилье. Так, в случае приобретения/строительства жилья в любом из утвержденных правительством 242 населенных пунктах (Горис в Сюнике, Берд в Тавуше и т.д.) размер содействия на каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетнего, составит 5 млн драмов, а при выборе места жительства из списка 148 населенных пунктах (Варденис, Ноемберан, Капан, Каджаран и др.) финансирование составит 4 млн драмов. Во всех населенных пунктах, в том числе в Ереване (за исключением первой и второй зон), размер содействия составит 3 млн драмов. Если же у человека есть действующий ипотечный кредит, то правительство предоставит поддержку в размере 2 млн. драмов на каждого члена семьи. Здесь также не рассматривается ипотека в первой и второй ценовых зонах Еревана. При выборе второго компонента (выдача сертификата на строительство частного дома), семья может направить 3 млн драмов из предоставленного финсодействия на приобретение земельного участка. При этом площадь приобретаемой земли не должна быть менее 400 кв.м. Обязательным условием для участия в программе является наличие гражданства РА.