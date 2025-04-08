Вторник, 8 Апреля 2025 11:31

АрмИнфо. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти, коснувшись незаконно удерживаемых в Баку армянских пленных и проводимых против них фиктивных судебных процессах, отметил что необходимо заботиться о правах каждого человека в регионе, а также обеспечить, чтобы желающие вернуться в Нагорный Карабах могли сделать это свободно.

Соответствующую позицию он выразил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), отвечая на вопрос члена армянской делегации в ПАСЕ Арусяк Джулакян об удерживаемых в Баку армянских пленных.

"Я также призываю Армению продолжать свое теплое отношение к людям, которых она приняла из Нагорного Карабаха", - сказал Майкл О'Флаэрти, передает Арменпресс.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.