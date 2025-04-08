Вторник, 8 Апреля 2025 11:22

АрмИнфо. В Инфоштабе Арцаха отреагировали на утверждения МИД Армении по части упразднения Республики Арцах и вопроса защиты универсальных прав арцахцев.

"Касаясь заявления Министерства иностранных дел Армении от 5 апреля текущего года, что "после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха и публикации указа об упразднении Нагорного Карабаха вопрос снят с повестки дня урегулирования межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", считаем необходимым подчеркнуть, что оно не имеет под собой никакой правовой основы и является безуспешной попыткой отвлечь внимание общественности от реальных проблем", - заявили в Инфоштабе Арцаха.

В структуре обратили внимание, что после насильственного переселения власти Арцаха проявили сдержанность, стараясь избегать ненужных спекуляций и внутринациональных проблем.

"Однако отсутствие реакции на провокационные заявления, периодически появляющиеся в информационном поле, вызывает обоснованное недовольство общественности.

Получается, что МИД Армении, ссылаясь на документ, которого никогда не было в правовом поле Арцаха, одновременно игнорирует Декларацию о независимости Республики Арцах, Конституцию и законы, поступая таким же образом в случае обязательств Армении перед Арцахом и его народом, в том числе как гаранта безопасности", - заявили далее в Инфоштабе НКР.

Далее в заявлении подчеркивается, что согласно Конституции Республики Арцах, ни одно должностное лицо, в том числе глава государства, не имеет права распустить республику.

"Поэтому никто не может распустить государство, созданное на всенародном референдуме. Законным владельцем этой власти является народ Арцаха, и она неотделима от него. Так называемый указ о ликвидации Республики Арцах был подписан в сложнейшей ситуации, созданной широкомасштабным наступлением Азербайджана, когда Арцах остался один на один с превосходящими в десятки раз вооруженными силами противника, когда азербайджанские штурмовые отряды вторгались в Степанакерт, райцентры и другие населенные пункты. Это произошло в условиях, когда все межгосударственные дороги контролировались ими, а большая часть Армии обороны находилась в блокаде, и существовала прямая угроза физического уничтожения военнослужащих и мирного населения Арцаха, а также существовала острая необходимость в открытии единственной дороги, связывающей с Республикой Армения, заблокированной Азербайджаном, с целью обеспечения безопасной эвакуации арцахцев", - подчеркнули в Инфоштабе.

В заявлении также указывается, что данный документ, о котором регулярно упоминали, в основном, некоторые армянские круги, нельзя было назвать документом, поскольку он был неконституционным, а также противоречил Закону Республики Арцах "О нормативных правовых актах", согласно которому нормативные правовые акты вступают в силу в указанные в них сроки, но не ранее следующего дня после их официального опубликования, за исключением случаев, когда законом установлено, что данный нормативный правовой акт вступает в силу непосредственно после его публикации.

"Статья 28 вышеуказанного закона также устанавливает, что публикация нормативных правовых актов осуществляется путем размещения на едином сайте опубликования нормативных правовых актов (arlexsis.am). Так называемый указ, как документ, не был включен в единый сайт для публикации нормативных правовых актов и официально не опубликован. Напротив, по просьбе азербайджанской стороны на страницах Арцахского информационного штаба был распространен пресс-релиз по этому поводу, что нельзя считать официальной публикацией документа.

Принимая во внимание возможные дальнейшие спекуляции, спустя несколько дней после переезда в Ереван, указом президента Самвела Шахраманяна на той же платформе был признан недействительным указ от 26 сентября 2023 года, неопубликование которого нами также было обусловлено рядом обстоятельств.

Исходя из этой простой реальности, у МИД Армении нет никаких правовых препятствий для внесения вопроса Арцаха и его перемещенного коренного населения в повестку дня нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

С этой целью мы готовы предоставить правительству Армении все подтверждающие документы и при необходимости опубликовать их. Еще раз призываем вас воздерживаться от спекуляции документом, которого никогда не существовало в правовом поле Арцаха", - подытожили в Инфоштабе НКР.