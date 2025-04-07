Понедельник, 7 Апреля 2025 20:09

АрмИнфо. Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, и после неизбежной смены власти в Армении переговорный процесс должен вернуться во внешнеполитическую повестку государства, а действия действующего режима должны получить адекватную правовую оценку. Об этом говорится в заявлении Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА).

В заявлении РПА выражается возмущение политикой, проводимой нынешним режимом в отношении Арцаха, на фоне последнего заявления МИД Армении по поводу нагорно-карабахского конфликта.

В Республиканской партии подтвердили приверженность идеалам, принципам и целям Арцахского движения, при этом выразив поддержку армянам Арцаха, в том числе в вопросах проживания на своей родине и защиты их права на самоопределение.

"Придя к власти в 2018 году, нынешнее руководство Республики Армения приняло авантюрную, предательскую и пагубную политику в вопросе Нагорного Карабаха.

Поставив под сомнение судьбу основных принципов и элементов урегулирования, предложенных Минской группой ОБСЕ и обсуждавшихся на протяжении многих лет, нынешняя власть Армении бросила вызов международному сообществу и фактически отказалась от конституционной политики поощрения и защиты права народа Арцаха на самоопределение, тем самым обеспечив дипломатическое преимущество азербайджанской стороне", - заявили в исполкоме РПА.

В политической силе добавили, что фактически аннулировав соглашения 2016-2017 годов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, которые стали дипломатическим успехом Армении, действующие армянские власти, способствовала политике Азербайджана по решению проблемы военным путем и лишили армянскую сторону ранее согласованного с посредниками аргумента о введении международных механизмов безопасности на линии соприкосновения.

В исполкоме РПА подчеркнули, что действующие власти Армении, своей искаженной и преднамеренной политикой создали возможность для агрессии Азербайджана, а затем, при весьма сомнительных военных и дипломатических обстоятельствах, привели страну к поражению и капитуляции.

В РПА заметили, что пакет новых предложений, представленных сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 2019 году перед войной, был скрыт от армянского народа и скрывается по сей день.

"Эти власти обманули народ во время внеочередных парламентских выборов 2021 года, пообещав, а затем включив в правительственную программу деоккупацию оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха и урегулирование вопроса на основе основных принципов, так и не выполнив данных обещаний.

Кроме того, поддавшись геополитическому авантюризму и преследуя интересы, не связанные с армянским народом, армянские власти "снизила планку в арцахском вопросе", отдав предпочтение варианту исключения вопроса статуса Арцаха из посреднических сценариев. А Гранадским, а затем Пражским заявлениями в октябре 2022 года отказались от своего конституционного обязательства сохранять арцахский вопрос во внешнеполитической повестке Армении и добиваться его решения", - далее говорится в заявлении.

В РПА также подчеркнули, что в период незаконного закрытия Лачинского коридора и блокады Арцаха со стороны Азербайджана, властям Армении не было предпринято достаточных дипломатических и гуманитарных усилий для снятия блокады посредством международного давления и преодоления гуманитарного кризиса армян Арцаха.

В партии добавили, что действующие власти не проявили никакой инициативы по привлечению руководства Азербайджана к ответственности в соответствии с существующими международно-правовыми инструментами за развязывание 44-дневной войны и совершение многочисленных военных преступлений во время войны.

"Своим преступным бездействием он способствовал военной агрессии и геноцидным действиям Азербайджана против народа Арцаха в сентябре 2023 года", - подчеркнули в РПА.

В Республиканской партии подчеркнули, что, таким образом, действующее руководство Армении с первого дня своего правления проводит предательскую политику отказа от решения арцахской проблемы.

"Указ президента Республики Арцах о роспуске Республики Арцах не имеет юридической силы и не может считаться основанием для того, чтобы стороны конфликта или международное сообщество закрыли арцахскую проблему и считали карабахский конфликт урегулированным.

Насильственная депортация армян Арцаха, осуществленная Азербайджаном при косвенном соучастии армянского режима, является преступлением против человечности и актом геноцида, не имеющим срока давности, и последствия которого не могут считаться законными.

Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, и после неизбежной смены власти в Армении переговорный процесс должен вернуться во внешнеполитическую повестку государства, а действия действующей администрации должны получить адекватную правовую оценку", - подытожили в Исполкоме РПА.