Понедельник, 7 Апреля 2025 19:49

АрмИнфо. Посол Армении во Франции Арман Хачатрян в армянском посольстве провел встречу с французским депутатом Европейского парламента и председателем группы "Обновляя Европу" Валери Айер.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о последних событиях на Южном Кавказе, усилиях правительства Армении, направленных на региональную стабильность и мир. Стороны также коснулись важной роли Европейского парламента в рамках диалога между Арменией и ЕС и особых отношениях между Арменией и Францией.