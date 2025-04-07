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АрмИнфо. Посол Армении во Франции Арман Хачатрян в армянском посольстве провел встречу с французским депутатом Европейского парламента и председателем группы "Обновляя Европу" Валери Айер.
Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о последних событиях на Южном Кавказе, усилиях правительства Армении, направленных на региональную стабильность и мир. Стороны также коснулись важной роли Европейского парламента в рамках диалога между Арменией и ЕС и особых отношениях между Арменией и Францией.
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|Посол Армении и евродепутат обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Глава МОНКС Армении и спецпредставитель президента России обсудили возможности расширения армяно-российского культурного сотрудничества
|СНБ Армении закрыла официальные сайты госучреждений Арцаха
|Родители пропавших без вести армянских военнослужащих провели молчаливую акцию у здания правительства Армении
|ОАЭ поддерживает усилия Армении по установлению мира в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Япония готова оказать содействие перемещенным из Нагорного Карабаха
|Всеармянский совет дипломатов: МИД Армении своим спекулятивными заявлениями по Арцаху помогает Азербайджану избежать ответственности
|Правозащитник: Нубарашеская тюрьма - логово насилия и она должна быть закрыта
|Гор Асрян покинул должность замглавы Лорийской области Армении
|Президент РА: Армения готова к переговорам по созданию СП, обмену опытом и технологиями
|Россотрудничество планирует открыть три новых филиала на территории Армении - Примаков
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|В ереванском офисе ЮНФПА сообщили о снижении уровня материнской смертности в Армении
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|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
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|В мэрии заверяют: В Ереване уже не самый грязный воздух
|Армянский политолог: В условиях бомбардировок, разрушений и геноцида мышление становится ключевым фактором для формирования путей спасения
|Проблемой освобождения армянских военнопленных должен заниматься МИД РА, а не гражданские активисты - "Айакве"
|Президент и председатель НС Армении поздравили женщин с Днем Благовещения и Днем материнства
|Вилен Габриелян <полностью посвятит> себя восстановлению прав лиц, насильственно перемещенных из Азербайджана в 1988-1992 гг.
|Американская журналистка раскритиковала комиссара ЕС по энергетике за восхваление Азербайджана
|Президент Армении отбыл с рабочим визитом в ОАЭ
|Католикос: своим образом смирения и верности Богу Пресвятая Богородица послужила добрым примером для армянских женщин
|Грузия, Турция и Азербайджан создадут формат трехстороннего парламентского сотрудничества
|Россия открыта для сотрудничества - Швыдкой о сотрудничестве в культурной сфере с Арменией
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Оппозиционный депутат назвал предательской и антинациональной реакцию МИД Армении по вопросу Арцаха
|По случаю Международного дня памятников и достопримечательных мест в Армении будут проведены экскурсии и обсуждения - министр
|МО Армении призывает СМИ воздерживаться от ссылок на каналы неизвестного происхождения
|Как защитить свои банковские счета и электронные кошельки
|Политик: переговоры без посредников привели к тому, что Армения пошла на беспрецедентные уступки
|Парламентом Армении не было сделано ровным счетом ничего для освобождения армянских военнопленных - "Айакве"
|В Армении будет создана база данных о лицах, употребляющих или осуществляющих оборот наркотических средств
|Армения и Франция обсудили перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере
|Жители сел Прошян и Касах перекрыли трассу Ереван -Аштарак, требуя решить появившуюся транспортную проблему
|Армения избрана членом Исполнительных советов ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС
|Антикоррупционный суд Армении разрешил экс-министру финансов покинуть страну, однако генпрокуратура выступила против
|Лица, ищущие в Армении работу, получат возможность трудоустройства посредством электронной платформы
|Дипломатическая школа Армении и Дипломатическая академия Чехии могут начать сотрудничество
|Армения и Новая Зеландия подтверждают взаимную заинтересованность к развитию дружественных отношений
|Ай Дат направил петицию высокопоставленным лицам ОБСЕ с требованием освободить армянских пленных
|Служба миграции и гражданства Армении представила онлайн платформу для упрощения процесса предоставления вида на жительство иностранцам
|Генсек МИД Армении провел встречу с директором дипакадемии МИД Чехии
|Шармазанов: Развитие союзнических отношений Армении с Россией не имеет альтернативы
|Правозащитная организация Freedom House прекращает свою деятельность в Армении
|Армения и Германия обсудили возможности сотрудничества в области сейсмостойкого строительства
|Лавров в поздравлении Байрамову коснулся ситуации на Южном Кавказе и в Каспийском регионе
|Офис омбудсмена Армении потребовал разъяснений от компетентных госорганов в связи с избиением заключенных в тюрьме Нубарашена
|Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз
|Паруйр Ованнисян назначен постпредом Армении в ООН
|Помощник судьи содействовал в получении взятки в обмен на <благоприятное решение>: Антикоорпуционный комитет
|Как защитить свои банковские счета и электронные кошельки
|Оппозиционный депутат: Прекращение программы поддержки арцахцам приведет к отчаянию и эмиграции
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