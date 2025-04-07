Понедельник, 7 Апреля 2025 18:03

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении закрыла все официальные сайты государственных учреждений Республики Арцах. Об этом сообщили местные СМИ.

Речь идет о таких сайтах как: nankr.am, nkr.am, nkrgov.am, milnkr.am. При попытке посетить сайты, система показывает ошибку.