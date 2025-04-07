Понедельник, 7 Апреля 2025 17:55

АрмИнфо. Группа родителей пропавших без вести армянских военнослужащих 7 апреля - в День материнства и красоты, провела молчаливую акцию протеста у здания правительства Армении. С их слов, цель акции - продемонстрировать, что для родителей единственным праздником может стать лишь возвращение их детей.

Со слов участников акции, на сегодняшний день сотни армянских военнослужащих числятся пропавшими без вести, и уже пять лет они стучатся во все возможные двери, чтобы добиться возвращения своих родных.

Пришедшие к правительству Армении граждане уверены, что их близкие находятся в бакинских тюрьмах. При этом, участники акции обвинили действующие власти в бездействии, подчеркнув, что правительство Армении не предпринимает никаких реальных шагов для их освобождения, ограничиваясь лишь бесконечными оправданиями своего бездействия.

Отметим, что точное количество армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах, до сих пор остается неизвестным. Согласно последним данным Международного комитета Красного Креста (МККК) на август 2024 года, около 1000 человек с армянской стороны считаются пропавшими без вести. Из них примерно 300 лиц стали таковыми после последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе в период с осени 2020 по осень 2023 года. Эти данные были собраны МККК на основе обращений самих родственников пропавших.

Кроме того, в МККК сообщили, что среди этих 300 человек есть несколько десятков случаев, когда семьи не согласились с представленными государством данными ДНК. Это подчеркивает сложность ситуации и эмоциональную нагрузку, с которой сталкиваются семьи пропавших без вести.