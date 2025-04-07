Понедельник, 7 Апреля 2025 16:25

АрмИнфо. Объединенные Арабские Эмираты являются надежным партнером Армении в продвижении устойчивого развития и инноваций. Об этом, выступая на ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби, заявил президент РА Ваагн Хачатурян.

В своем выступлении, которое распространила пресс-служба президента РА, Ваагн Хачатурян отметил, что разделяет мнение о том, что инвестиции играют жизненно важную роль в решении насущных глобальных проблем, таких как изменение климата, бедность и неравенство. В конечном итоге, как заметил президент, укрепление международного сотрудничества имеет решающее значение для содействия глобальной финансовой стабильности и обеспечения равных условий для всех инвесторов на мировом рынке.

"Согласитесь, современный мировой порядок меняется довольно динамично, и мы живем в критический, в какой-то степени непредсказуемый период истории. Любая информация несет в себе негативный подтекст, что создает чувство неопределенности. Вооруженные конфликты, геополитическая напряженность, кризисы, экономическая нестабильность, угроза изменения климата, нарушения прав человека, социальные потрясения, нищета и неравенство - все эти события бросают вызов основам глобальной стабильности.

Не будем забывать и о роли искусственного интеллекта, который в современных условиях развивается невероятными темпами и имеет решающее значение для улучшения жизни и устойчивости людей, реагирования на возникающие вызовы. Для эффективного противостояния этим вызовам необходимы коллективные усилия: диалог, взаимовыгодные решения, переговоры. Я хотел бы процитировать слова покойного шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна - основателя ОАЭ, о том, что единство

- это путь к силе, чести и общему благу", - подчеркнул Ваагн Хачатурян.

Он добавил, что с условиях геополитических изменений и пересмотра прежнего порядка Армения, как страна, открытая для диалога, придерживается миролюбивой повестке, с демократическим и развивающимся технологическим видением. Страна строит современную жизнеспособную политическую и конкурентоспособную экономическую систему. "Наш важнейший капитал - образованное, трудолюбивое и законопослушное общество. Правительство, в свою очередь, инвестирует в необходимую инфраструктуру для поддержки технологического роста. Создаются технологические центры и парки, такие как центры обучения креативным технологиям KOAF и TUMO, которые ориентированы на развитие молодых талантов и воспитание конкурентоспособного поколения. Не новость, что среди молодежи наблюдается большой интерес к высоким технологиям, искусственному интеллекту, робототехнике и инновациям. Мы предлагаем одну из самых открытых и привлекательных инвестиционных сред в регионе, придерживаясь политики "открытых дверей". Развивая демократию, мы постоянно укрепляем справедливую и конкурентоспособную экономическую среду страны, верховенство закона и независимую судебную систему, что напрямую способствует надежности, защите и развитию инвестиционной среды", - сказал президент РА.

Он обратил внимание на то, что глубокие и всеобъемлющие реформы деловой среды, проводимые властями Армении, создают благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. "Армения предоставляет правовые гарантии иностранным инвесторам, включая защиту собственности, свободное движение капитала и прозрачную налоговую систему. За последние годы Армения достигла высоких рейтингов в международных индексах, таких как демократия и защита прав человека, бескомпромиссная борьба с коррупцией, экономическая свобода, либеральная деловая и инвестиционная среда. Республика имеет двусторонние соглашения о защите инвестиций с более чем 40 странами, включая Объединенные Арабские Эмираты. Армения предлагает несколько свободных экономических зон, которые предоставляют благоприятные условия для иностранных инвесторов. Эти зоны предлагают налоговые льготы, упрощенные таможенные процедуры и доступ к региональным рынкам. Моя делегация прибыла сюда с конкретными инвестиционными программами, которыми с вами поделятся мои коллеги. Мы готовы к практическим переговорам, созданию совместных предприятий, обмену опытом и технологиями. В то же время считаю важным воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать наших партнеров о вызовах, с которыми сталкивается регион Южного Кавказа. Нормализация отношений с соседями является одним из главных приоритетов Республики Армения. Наша страна остается приверженной повестке достижения мира, важной частью которой является проект "Перекресток мира", представленный правительством Армении в качестве инструмента установления мира в регионе и содействия экономическим связям. Эта инициатива предоставляет уникальную возможность для региональной стабильности", - заверил Ваагн Хачатурян.