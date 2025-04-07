Понедельник, 7 Апреля 2025 16:16

АрмИнфо. Россотрудничество планирует открыть три новых филиала на территории Армении. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе пресс-конференции, посвящённой 100-летию народной дипломатии.

Касаясь деятельности организации на территории Армении, Примаков подчеркнул, что Русский дом в Ереване - один из лидирующих в работе среди культурных центров. "В повестке - открытие филиалов в Ванадзоре, Иджеване, Капане, однако это требует согласования с МИД страны", - отметил глава Россотрудничества.

"Они делают фантастические вещи. Например, блистательный проект поддержки школьных театров. Ребята из регионов играют спектакли, мы помогаем им, готовы работать вместе с ГИТИСом и российскими театрами. Таких проектов много. Ещё один - спортивный турнир имени известного армянского футболиста Романа Березовского. По квотам 280 молодых людей из Армении ежегодно едут учиться в Россию. И мы видим, что конкурс хорош, он достаточно высокий. У нас есть национальный конкурс педагогического мастерства по русскому "Лучший учитель по-русски в Армении"", - добавил Примаков.

По его словам, огромное количество разных выставок проходит, идет прекрасный совершенно проект по дискуссионному клубу историческому, где обсуждалось как раз, сколько плюсов Армения получила от союзнических отношений с Россией в течение многих-многих веков своей истории.

Меж тем, на уточнение, как Россотрудничество планирует выстраивать конкурентную стратегию, ведь несмотря на закрытие USAID, Запад активно использует инструменты мягкой силы, Примаков, в частности, сказал: "Мы строим нашу политику, нашу работу, наши мероприятия без оглядки на то, что там в USAID. У нас есть свои проекты - образовательные, культурные и прочее. Мы не можем себя сравнивать с USAID по ресурсам - они несопоставимы. Но и бурной радости от их закрытия я не испытываю. Думаю, просто поменяется табличка на ящике с деньгами - будет называться как-то иначе. Если они раньше тратили огромные совершенно средства, в чём разбирается сейчас Илон Маск - на гендерное равенство у пингвинов или ещё какую-нибудь ерунду - то сейчас они будут более разумно их тратить. И я не уверен, будет ли России от этого хорошо. Я бы не обольщался".