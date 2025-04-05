Суббота, 5 Апреля 2025 14:46

АрмИнфо. Министерство обороны РА призывает средства массовой информации Армении воздерживаться от ссылок на каналы неизвестного происхождения.

"В последнее время на платформе Telegram активизировался ряд каналов неизвестного происхождения. Несмотря на то, что контент на этих каналах на армянском языке, существуют обоснованные подозрения и сведения о том, что эти каналы были созданы за пределами Армении.

В этой связи, призываем представителей СМИ воздержаться от ссылок на подобные каналы, а также не перепечатывать и не распространять содержащуюся в них информацию", - говорится в обращении пресс-секретаря МО Арама Торосяна.

Он также призвал представителей СМИ проверять информацию в оборонном ведомстве. "Что касается информации, касающейся армии, армейских должностей и сферы обороны в целом, то мы настоятельно просим вас перед публикацией любой информации проверить ее в соответствующем департаменте Министерства обороны Республики Армения", - отмечается в сообщении.