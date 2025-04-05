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АрмИнфо. Министерство обороны РА призывает средства массовой информации Армении воздерживаться от ссылок на каналы неизвестного происхождения.
"В последнее время на платформе Telegram активизировался ряд каналов неизвестного происхождения. Несмотря на то, что контент на этих каналах на армянском языке, существуют обоснованные подозрения и сведения о том, что эти каналы были созданы за пределами Армении.
В этой связи, призываем представителей СМИ воздержаться от ссылок на подобные каналы, а также не перепечатывать и не распространять содержащуюся в них информацию", - говорится в обращении пресс-секретаря МО Арама Торосяна.
Он также призвал представителей СМИ проверять информацию в оборонном ведомстве. "Что касается информации, касающейся армии, армейских должностей и сферы обороны в целом, то мы настоятельно просим вас перед публикацией любой информации проверить ее в соответствующем департаменте Министерства обороны Республики Армения", - отмечается в сообщении.
|По случаю Международного дня памятников и достопримечательных мест в Армении будут проведены экскурсии и обсуждения - министр
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|В Армении будет создана база данных о лицах, употребляющих или осуществляющих оборот наркотических средств
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|Как защитить свои банковские счета и электронные кошельки
|Оппозиционный депутат: Прекращение программы поддержки арцахцам приведет к отчаянию и эмиграции
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|Следком Армении сообщает о восстановлении ущерба, нанесенного государству, на 182 млн драмов
|Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили последние процессы в регионе
|Адвокат Варданяна призвал администрацию Трампа оказать давление на Алиева в вопросе освобождения армянских пленных
|Никол Пашинян и Чан Тхань Ман обсудили перспективы развития двустороннего многоотраслевого сотрудничества
|Армения и Вьетнам рассматривают возможности сотрудничества в сфере образования
|Пашинян уволил замглавы МИД РА Паруйра Ованнисяна
|В апреле температурный фон в Армении окажется на 1-2% выше нормы
|Госбанк США предоставит кредит в размере $339 млн. азербайджанской авиакомпании, перевозящей оружие
|Во французском театре <Тобоган> представили пьесу <Манушян: после полудня, в 15:00>
|Армения и Катар сверили часы по повестке сотрудничества
|Синоптики Армении прогнозируют, что в 2025 году уровень озера Севан будет на 13 см меньше, чем в прошлом году
|Госдеп: Трамп с нетерпением ждет подписания долгожданного мирного договора между Азербайджаном и Арменией
|Замглавы МВД Армении обсудил с представителем Австрийского общества Красного Креста институционализации в стране добровольческого спасательного движения
|Глава Еврокомиссии выступила за нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией для еще большего сближения Европы с Центральной Азией
|Армянский дипломат: Азербайджан не только не предоставляет информацию о судьбе пропавших без вести армян, но и политизировал этот важный гумвопрос
|Секретарь Совбеза Армении командирован в Брюссель
|Иран и Армения подтвердили готовность развивать сотрудничество в сфере конституционного правосудия
|На границе между Арменией и Азербайджаном произошло землетрясение - МВД РА
|Главный уполномоченный по делам диаспоры отправится США
|В Европарламенте провел параллели между Геноцидом армян и этническими чистками армян в Арцахе
|Армения признательна дружественной Франции за оказанную поддержку в трудные для армянского народа дни
|В ближайшие пять дней в Армении будет наблюдаться дождливая погода - прогноз синоптиков
|Президент Грузии совершит визиты в Армению и Азербайджан
|IDBank — рядом с МСП
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении ужесточат наказание за уклонение от воинской службы
|В отношении министра финансов Армении будет инициировано уголовное производство
|<Мартун джан, выбор меньшего из двух зол, не имеет альтернативы>: РПА о ситуации в Гюмри
|Арарат Мирзоян и Магдалена Гроно обсудили судьбу армянских военнопленных, удерживаемых Баку
|Армения впервые будет представлена отдельными павильонами на кинорынке Каннского кинофестиваля
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