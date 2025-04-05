Суббота, 5 Апреля 2025 14:38

АрмИнфо. Защитить свои банковские счета и электронные кошельки проще, чем кажется — достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил. Во-первых, пароль. Он не обязательно должен быть очень длинным и сложным, но при этом он обязательно должен быть уникальным. Использование одного и того же пароля на разных платформах снижает уровень защиты всех ваших учетных записей. Пароль от электронного кошелька не должен совпадать с паролем от банковского аккаунта или других сервисов.

То же самое касается и электронной почты, к которой привязан ваш кошелек — ее пароль тоже должен быть отдельным и надежным.

Второе важное условие — никогда и никому не сообщать одноразовый пароль (OTP). Например, при онлайн-покупках вы вводите все необходимые данные, включая данные карты, после чего на ваш номер телефона приходит одноразовый пароль. Это дополнительный уровень защиты: даже если кто-то узнает ваш основной пароль, без OTP он не сможет войти в ваш аккаунт или провести операцию.

Особенно важно помнить: ни в коем случае не сообщайте OTP другим людям — даже близким друзьям. Будьте особенно осторожны при переходе по неизвестным ссылкам или при входе в систему с чужих устройств. Если вам звонят и представляются сотрудником банка, просят назвать код или пароль — немедленно откажитесь и завершите разговор. Ни один сотрудник банка никогда не попросит у вас подобную информацию. Это первый признак мошенничества.