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АрмИнфо. Защитить свои банковские счета и электронные кошельки проще, чем кажется — достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил. Во-первых, пароль. Он не обязательно должен быть очень длинным и сложным, но при этом он обязательно должен быть уникальным. Использование одного и того же пароля на разных платформах снижает уровень защиты всех ваших учетных записей. Пароль от электронного кошелька не должен совпадать с паролем от банковского аккаунта или других сервисов.
То же самое касается и электронной почты, к которой привязан ваш кошелек — ее пароль тоже должен быть отдельным и надежным.
Второе важное условие — никогда и никому не сообщать одноразовый пароль (OTP). Например, при онлайн-покупках вы вводите все необходимые данные, включая данные карты, после чего на ваш номер телефона приходит одноразовый пароль. Это дополнительный уровень защиты: даже если кто-то узнает ваш основной пароль, без OTP он не сможет войти в ваш аккаунт или провести операцию.
Особенно важно помнить: ни в коем случае не сообщайте OTP другим людям — даже близким друзьям. Будьте особенно осторожны при переходе по неизвестным ссылкам или при входе в систему с чужих устройств. Если вам звонят и представляются сотрудником банка, просят назвать код или пароль — немедленно откажитесь и завершите разговор. Ни один сотрудник банка никогда не попросит у вас подобную информацию. Это первый признак мошенничества.
|По случаю Международного дня памятников и достопримечательных мест в Армении будут проведены экскурсии и обсуждения - министр
|МО Армении призывает СМИ воздерживаться от ссылок на каналы неизвестного происхождения
|Как защитить свои банковские счета и электронные кошельки
|Политик: переговоры без посредников привели к тому, что Армения пошла на беспрецедентные уступки
|Парламентом Армении не было сделано ровным счетом ничего для освобождения армянских военнопленных - "Айакве"
|В Армении будет создана база данных о лицах, употребляющих или осуществляющих оборот наркотических средств
|Армения и Франция обсудили перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере
|Жители сел Прошян и Касах перекрыли трассу Ереван -Аштарак, требуя решить появившуюся транспортную проблему
|Армения избрана членом Исполнительных советов ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС
|Антикоррупционный суд Армении разрешил экс-министру финансов покинуть страну, однако генпрокуратура выступила против
|Лица, ищущие в Армении работу, получат возможность трудоустройства посредством электронной платформы
|Дипломатическая школа Армении и Дипломатическая академия Чехии могут начать сотрудничество
|Армения и Новая Зеландия подтверждают взаимную заинтересованность к развитию дружественных отношений
|Ай Дат направил петицию высокопоставленным лицам ОБСЕ с требованием освободить армянских пленных
|Служба миграции и гражданства Армении представила онлайн платформу для упрощения процесса предоставления вида на жительство иностранцам
|Генсек МИД Армении провел встречу с директором дипакадемии МИД Чехии
|Шармазанов: Развитие союзнических отношений Армении с Россией не имеет альтернативы
|Правозащитная организация Freedom House прекращает свою деятельность в Армении
|Армения и Германия обсудили возможности сотрудничества в области сейсмостойкого строительства
|Лавров в поздравлении Байрамову коснулся ситуации на Южном Кавказе и в Каспийском регионе
|Офис омбудсмена Армении потребовал разъяснений от компетентных госорганов в связи с избиением заключенных в тюрьме Нубарашена
|Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз
|Паруйр Ованнисян назначен постпредом Армении в ООН
|Помощник судьи содействовал в получении взятки в обмен на <благоприятное решение>: Антикоорпуционный комитет
|Как защитить свои банковские счета и электронные кошельки
|Оппозиционный депутат: Прекращение программы поддержки арцахцам приведет к отчаянию и эмиграции
|Мартун Григорян поддержит на предстоящих выборах мэра Гюмри кандидатуру Вардана Гукасяна
|Следком Армении сообщает о восстановлении ущерба, нанесенного государству, на 182 млн драмов
|Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили последние процессы в регионе
|Адвокат Варданяна призвал администрацию Трампа оказать давление на Алиева в вопросе освобождения армянских пленных
|Никол Пашинян и Чан Тхань Ман обсудили перспективы развития двустороннего многоотраслевого сотрудничества
|Армения и Вьетнам рассматривают возможности сотрудничества в сфере образования
|Пашинян уволил замглавы МИД РА Паруйра Ованнисяна
|В апреле температурный фон в Армении окажется на 1-2% выше нормы
|Госбанк США предоставит кредит в размере $339 млн. азербайджанской авиакомпании, перевозящей оружие
|Во французском театре <Тобоган> представили пьесу <Манушян: после полудня, в 15:00>
|Армения и Катар сверили часы по повестке сотрудничества
|Синоптики Армении прогнозируют, что в 2025 году уровень озера Севан будет на 13 см меньше, чем в прошлом году
|Госдеп: Трамп с нетерпением ждет подписания долгожданного мирного договора между Азербайджаном и Арменией
|Замглавы МВД Армении обсудил с представителем Австрийского общества Красного Креста институционализации в стране добровольческого спасательного движения
|Глава Еврокомиссии выступила за нормализацию отношений Армении с Азербайджаном и Турцией для еще большего сближения Европы с Центральной Азией
|Армянский дипломат: Азербайджан не только не предоставляет информацию о судьбе пропавших без вести армян, но и политизировал этот важный гумвопрос
|Секретарь Совбеза Армении командирован в Брюссель
|Иран и Армения подтвердили готовность развивать сотрудничество в сфере конституционного правосудия
|На границе между Арменией и Азербайджаном произошло землетрясение - МВД РА
|Главный уполномоченный по делам диаспоры отправится США
|В Европарламенте провел параллели между Геноцидом армян и этническими чистками армян в Арцахе
|Армения признательна дружественной Франции за оказанную поддержку в трудные для армянского народа дни
|В ближайшие пять дней в Армении будет наблюдаться дождливая погода - прогноз синоптиков
|Президент Грузии совершит визиты в Армению и Азербайджан
|IDBank — рядом с МСП
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении ужесточат наказание за уклонение от воинской службы
|В отношении министра финансов Армении будет инициировано уголовное производство
|<Мартун джан, выбор меньшего из двух зол, не имеет альтернативы>: РПА о ситуации в Гюмри
|Арарат Мирзоян и Магдалена Гроно обсудили судьбу армянских военнопленных, удерживаемых Баку
|Армения впервые будет представлена отдельными павильонами на кинорынке Каннского кинофестиваля
|Армянский эксперт считает маловероятным развязывание США боевых действий против Ирана
|В Армении расширили перечень заболеваний, при наличии которых гражданин может досрочно получить пенсионные накопления
|Посол: Процессы на юге Армении напрямую связаны с интересами Ирана
|Читать больше
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