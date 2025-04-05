Суббота, 5 Апреля 2025 13:51

АрмИнфо. В Армении разработана стратегия Национальной программы по борьбе с немедицинским использованием и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 2025- 2027г.г. Положения документа обсуждены на совещании, которое провел премьер- министр РА Никол Пашинян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, министр внутренних дел Арпине Саркисян в своем выступлении отметила, что стратегия прошла многочисленные этапы разработки. Планируется, что она станет единым документом, который обобщит проблемы, стоящие перед всеми субъектами.

Перед рассмотрением программы были представлены подробные статистические данные об употреблении наркотических средств и психотропных веществ в мире и в Армении. Также было подчеркнуто, что программа позволит более комплексно подойти к проблеме, поскольку включает в себя и компонент общественного здравоохранения.

На совещании были представлены этапы разработки программы, целями которой являются профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение медицинской помощи, социально-психологическая поддержка, реинтеграция и охрана здоровья населения. Были представлены подробные сведения о шагах, запланированные для достижения вышеупомянутых целей.

Планируется, в частности, повысить осведомленность населения, создать базу данных о лицах, употребляющих или осуществляющих оборот наркотических средств, обеспечить прослеживаемость движения наркотиков, усовершенствовать законодательную базу, связанную с легальным оборотом, а также установить ограничения для лиц, употребляющих запрещенные наркотики.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков планируется пресекать контрабандный ввоз наркотиков, повышать эффективность оперативно- розыскной деятельности и предварительного расследования, пресекать незаконный оборот наркотиков через сеть Интернет, развивать потенциал компетентных органов и организаций, укреплять взаимодействие с различными госорганами и международными структурами.

Направление социально-психологического восстановления включает предоставление услуг по лечению, реабилитации и снижению вреда, обеспечение общественного здоровья, устойчивое управление восстановлением и социальную интеграцию.

Участники встречи обменялись мнениями по отдельным пунктам программы, высказали свои замечания и предложения относительно целей стратегии и шагов, направленных на их реализацию.

Подводя итоги обсуждения, премьер- министр посчитал важным ответить на вопрос о том, что является основным направлением действий властей: импорт, производство, распределение или потребление. "Я думаю, что направлением нашей атаки должны стать импорт и производство", - заявил премьер-министр, добавив, что всю политику в данном направлении следует скорректировать в соответствии с этой логикой. Премьер- министр также подчеркнул важность классификации лекарственных препаратов по степени их опасности и поручил провести работу в этих направлениях.