Суббота, 5 Апреля 2025 12:43

АрмИнфо.Лица, ищущие в Армении работу, получат возможность трудоустройства посредством электронной платформы. Прокт решения постановления правительства РА представлен на сайте правовой информации e- draft.am.

Согласно представленному документу, безработные граждане страны смогут в режиме онлайн зарегистрироваться на электронной платформе и получить услуги от территориального единого центра социального обслуживания. Этой же платформой будут пользоваться работодатели, которые участвуют в государственных программах занятости, представив имеющиеся вакансии в порядке, установленном правительством РА.

Целью платформы, как отмечается в обосновании проекта решения, является объединение рынка труда и создание моста между работодателями и соискателями работы. В результате реализации проекта ожидается обеспечение онлайн-регистрации соискателей и работодателей путем взаимодействия с соответствующими информационными системами.