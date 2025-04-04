Пятница, 4 Апреля 2025 21:06

АрмИнфо. Центральный офис Ай Дата Бюро АРФ Дашнакцутюн направил петицию высокопоставленным должностным лицам ОБСЕ с требованием освободить армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

Как отмечается в заявлении офиса, в условиях нарастающего давления со стороны политических оппозиционеров, прав и свобод как независимых, так и иностранных СМИ, а также грубых нарушений Азербайджана, страны-участницы ОБСЕ, которые выступают в защиту прав человека, не могут оставаться бездействующими. В связи с этим в заявлении отмечается, что различные структуры ООН, парламентские органы разных стран и международные организации, включая Европейский парламент, неоднократно призывали к немедленным действиям по освобождению армянских пленных.

"Существует особенно острая необходимость в создании комиссии экспертов для изучения проблем, которые Азербайджан расценивает как грубые нарушения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения. Первоочередное внимание должно быть уделено условиям ареста, содержания под стражей и судебного разбирательства в отношении политических оппозиционеров и политзаключенных, а также практике, применяемой к заключенным армянского происхождения из Арцаха. Действия Азербайджана являются очевидным проявлением ненависти и расовой дискриминации", - отмечается в заявлении Ай Дата.

Вместе с тем подчеркивается, что соответствующая миссия ОБСЕ должна провести оценку судебно-правовых действий Азербайджана с учетом обязательств этого государства как члена организации. "С этой целью мы обращаемся с просьбой предпринять решительные шаги при поддержке Постоянного совета ОБСЕ, комитета ОБСЕ по человеческому измерению и государств-участников ОБСЕ для применения инструментария Московского механизма, изложенного в пункте 12 Московского документа 1991 года. Это уже было сделано во время российско-украинского конфликта, а также в Беларуси", - подчеркивается в обращении.

Согласно источнику, для содействия освобождению армянских заложников, удерживаемых Азербайджаном, центральный офис Ай Дата Бюро АРФ Дашнакцутюн также запустил платформу на шести языках, с помощью которой можно связаться с высокопоставленными должностными лицами ОБСЕ.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Азербайджан подтверждает наличие у себя 33 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно-политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян. Второй год подряд, в условиях бездействия международного сообщества, десятки армянских граждан незаконно удерживаются в Азербайджане, подвергаясь жестокому и унижающему достоинство отношению, пыткам.