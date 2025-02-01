|В Ереване по случаю 80-летия Великой победы прошло традиционное шествие Бессмертного полка
|Коллектив ЮКЖД почтил память воинов-железнодорожников
|Католикос всех армян։ Каждая победа достигается верой, неустанной борьбой и противостоянием испытаниям
|В Ереване проходят торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в ВОВ
|Вопреки провокациям, войны между Арменией и Азербайджаном не будет: послание Пашиняна ко Дню Победы
|Новым папой римским избран 70-летний американо-перуанский кардинал Роберт Прево
|Медучреждения Армении и Марселя будут сотрудничать в области охраны материнства и репродуктивного здоровья
|«Мы помним подвиг наших предков»: в Армении прошли мероприятия воспитанников Центров "МИР русского языка и культуры", посвященные 80-летию Великой Победы
|Вражеская сторона обстреляла жилой дом в Хнацахе
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Москву
|По делу о злоупотреблениях в фонде ANIF не исключено возбуждение уголовного производства - генпрокурор
|Правозащитник: СНБ Армении не располагает разведывательными данными о 1160 пропавших без вести лиц в ходе карабахского конфликта
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Индию
|Посол Беларуси в Армении почтил память героев ВОВ
|Пашинян почтил память Радика Мартиросяна
|По случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств, в том числе и Армении
|Правящая в Армении партия "Гражданский договор" пойдет на выборы 2026 года самостоятельно
|В Ереванской школе им. Пушкина бойкот - учителя и ученики протестуют против увольнения директора учреждения
|Германия является надежным партнером Армении: Пашинян поздравил Мерца с избранием канцлером РФГ
|"Инициатива пяти правозащитников": Поведение и угрозы Никола Пашиняна в парламенте ставят под сомнение законность его дальнейшего пребывания у власти
|В Армении покупать и продавать авто, зарегистрировать и заказать номерные знаки теперь можно онлайн
|Генпрокуратура РА продолжает осуществлять работу, направленную на повышение эффективности борьбы с коррупцией
|Все дела, связанные с действиями Азербайджана, носят закрытый характер - генпрокурор
|МВД Армении сообщило о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля семьи члена фракции "Мать Армения"
|«Моя Америя, моя семья» – множество привилегий, розыгрыш более 300 подарков и многое другое
|Пенитенциарная служба Армения отменит возрастной ценз при приеме на работу. Пашинян призвал отказаться также от дискриминации людей с низким ростом
|Общественно-политические деятели посещают военный пантеон "Ераблур" по случаю 33- й годовщины операции "Свадьба в горах"
|Армения откажется от возрастных ограничений для поступления на службу в полицию
|Дело о событиях 27 октября 1999 года находится в стадии активного предварительного расследования - генпрокурор
|Американское правительство поддержит техникой и транспортом армянских пограничников
|Генпрокуратура Армении часто не обжалует решения судов - генпрокурор
|С 3 июня по 22 августа 2025 года включительно в Армении пройдут сборы резервистов
|АРФД: предатель, сдавший Арцах, часть суверенной территории Армении пытается удержать власть, обманывая народ
|На открытии 60-ого ЧМ Европы по карате прозвучит музыка композитора Берберяна
|Вице-председатель РПА вызвал премьер- министра РА на общественные дискуссии
|Посол Франции ознакомился с ситуацией в Лори после прошлогоднего наводнения
|Алиев отказался от поездки на Парад Победы в Москве
|Лагерь Айорди стал бенефициаром инициативы «Сила одного драма» в Мае
|Пашинян рассказал о событиях, предшествовавших подписанию Пражской декларации и признанию Арцаха частью Азербайджана
|Подискутируем?: Пашинян в очередной раз пригласил бывших руководителей Армении поговорить на тему войны и Арцаха
|В парламенте Армении вновь неспокойно, власти и оппозиция обвиняют друг друга во всех смертных грехах
|Министр: мы должны признать право государства на защиту от терроризма
|Пашинян: мы не готовимся к внеочередным парламентским выборам
|Депутат фракции "Армения" рассказал, почему в текущих реалиях невозможно обеспечить импичмент в отношении Пашиняна
|Пашинян подтвердил, что поедет в Москву на Парад Победы 9 мая
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Конверс Банк стал участником программы "Содействие зеленому финансированию для устойчивого развития" Азиатского Банка Развития
|Католикос всех армян провел прощальную встречу с послом Беларуси
|Текст Конституции Армении находится в стадии разработки и будет готов через 10 месяцев - министр
|"Страна для жизни": Население приграничных областей Армении за 7 лет сократилось более чем на 41 000 человек
|На КПП Армении и в гостиничных комплексах будет запрещена реклама азартных игр
|Началась гонка за звание <первого оппозиционера>: Айк Конджорян об инициативе импичмента премьеру
|Глава комиссии НС рассказал представительнице Польского института международных отношений о приоритетах внешней политики Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и Кипра обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
|В Ереване стартовал проект "80 огней Победы"
|Посольство США в Армении сообщает о переходе на новую онлайн-систему подачи заявления на визу
|Руководитель правящей фракции НС Армении: насилию вообще не должно быть места в нашей политической культуре
|Омбудсмен культурного наследия: Братское кладбище оккупированного Степанакерта осквернено в канун 80-летию Победы в ВОВ
|В Армении будет ужесточен контроль за выдачу документов о степени инвалидности лица
|С АММК подписан меморандум о переносе церкви 15-16 веков
|Читать больше
АрмИнфо. В Армении с 8 по 10 мая пройдет ежегодное заседание Европейского союза судей. Об этом говорится в сообщении Союза судей РА.
"Флаги 44 стран были официально переданы Союзу судей Армении как стране, принимающей весеннюю встречу 2025 года. Эта символическая передача является свидетельством сотрудничества между Союзом судей Армении с государствами- членами Европейского союза судей. Предстоящее мероприятие также символизирует защиту независимости судебной системы и единство европейского сообщества судей", - говорится в сообщении.
|В Ереване по случаю 80-летия Великой победы прошло традиционное шествие Бессмертного полка
|Коллектив ЮКЖД почтил память воинов-железнодорожников
|Католикос всех армян։ Каждая победа достигается верой, неустанной борьбой и противостоянием испытаниям
|В Ереване проходят торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в ВОВ
|Вопреки провокациям, войны между Арменией и Азербайджаном не будет: послание Пашиняна ко Дню Победы
|Новым папой римским избран 70-летний американо-перуанский кардинал Роберт Прево
|Медучреждения Армении и Марселя будут сотрудничать в области охраны материнства и репродуктивного здоровья
|«Мы помним подвиг наших предков»: в Армении прошли мероприятия воспитанников Центров "МИР русского языка и культуры", посвященные 80-летию Великой Победы
|Вражеская сторона обстреляла жилой дом в Хнацахе
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Москву
|По делу о злоупотреблениях в фонде ANIF не исключено возбуждение уголовного производства - генпрокурор
|Правозащитник: СНБ Армении не располагает разведывательными данными о 1160 пропавших без вести лиц в ходе карабахского конфликта
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Индию
|Посол Беларуси в Армении почтил память героев ВОВ
|Пашинян почтил память Радика Мартиросяна
|По случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств, в том числе и Армении
|Правящая в Армении партия "Гражданский договор" пойдет на выборы 2026 года самостоятельно
|В Ереванской школе им. Пушкина бойкот - учителя и ученики протестуют против увольнения директора учреждения
|Германия является надежным партнером Армении: Пашинян поздравил Мерца с избранием канцлером РФГ
|"Инициатива пяти правозащитников": Поведение и угрозы Никола Пашиняна в парламенте ставят под сомнение законность его дальнейшего пребывания у власти
|В Армении покупать и продавать авто, зарегистрировать и заказать номерные знаки теперь можно онлайн
|Генпрокуратура РА продолжает осуществлять работу, направленную на повышение эффективности борьбы с коррупцией
|Все дела, связанные с действиями Азербайджана, носят закрытый характер - генпрокурор
|МВД Армении сообщило о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля семьи члена фракции "Мать Армения"
|«Моя Америя, моя семья» – множество привилегий, розыгрыш более 300 подарков и многое другое
|Пенитенциарная служба Армения отменит возрастной ценз при приеме на работу. Пашинян призвал отказаться также от дискриминации людей с низким ростом
|Общественно-политические деятели посещают военный пантеон "Ераблур" по случаю 33- й годовщины операции "Свадьба в горах"
|Армения откажется от возрастных ограничений для поступления на службу в полицию
|Дело о событиях 27 октября 1999 года находится в стадии активного предварительного расследования - генпрокурор
|Американское правительство поддержит техникой и транспортом армянских пограничников
|Генпрокуратура Армении часто не обжалует решения судов - генпрокурор
|С 3 июня по 22 августа 2025 года включительно в Армении пройдут сборы резервистов
|АРФД: предатель, сдавший Арцах, часть суверенной территории Армении пытается удержать власть, обманывая народ
|На открытии 60-ого ЧМ Европы по карате прозвучит музыка композитора Берберяна
|Вице-председатель РПА вызвал премьер- министра РА на общественные дискуссии
|Посол Франции ознакомился с ситуацией в Лори после прошлогоднего наводнения
|Алиев отказался от поездки на Парад Победы в Москве
|Лагерь Айорди стал бенефициаром инициативы «Сила одного драма» в Мае
|Пашинян рассказал о событиях, предшествовавших подписанию Пражской декларации и признанию Арцаха частью Азербайджана
|Подискутируем?: Пашинян в очередной раз пригласил бывших руководителей Армении поговорить на тему войны и Арцаха
|В парламенте Армении вновь неспокойно, власти и оппозиция обвиняют друг друга во всех смертных грехах
|Министр: мы должны признать право государства на защиту от терроризма
|Пашинян: мы не готовимся к внеочередным парламентским выборам
|Депутат фракции "Армения" рассказал, почему в текущих реалиях невозможно обеспечить импичмент в отношении Пашиняна
|Пашинян подтвердил, что поедет в Москву на Парад Победы 9 мая
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Конверс Банк стал участником программы "Содействие зеленому финансированию для устойчивого развития" Азиатского Банка Развития
|Католикос всех армян провел прощальную встречу с послом Беларуси
|Текст Конституции Армении находится в стадии разработки и будет готов через 10 месяцев - министр
|"Страна для жизни": Население приграничных областей Армении за 7 лет сократилось более чем на 41 000 человек
|На КПП Армении и в гостиничных комплексах будет запрещена реклама азартных игр
|Началась гонка за звание <первого оппозиционера>: Айк Конджорян об инициативе импичмента премьеру
|Глава комиссии НС рассказал представительнице Польского института международных отношений о приоритетах внешней политики Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и Кипра обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
|В Ереване стартовал проект "80 огней Победы"
|Посольство США в Армении сообщает о переходе на новую онлайн-систему подачи заявления на визу
|Руководитель правящей фракции НС Армении: насилию вообще не должно быть места в нашей политической культуре
|Омбудсмен культурного наследия: Братское кладбище оккупированного Степанакерта осквернено в канун 80-летию Победы в ВОВ
|В Армении будет ужесточен контроль за выдачу документов о степени инвалидности лица
|С АММК подписан меморандум о переносе церкви 15-16 веков
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна
|Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
|Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
|Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
|Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
|Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
|Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку