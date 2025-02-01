Суббота, 1 Февраля 2025 14:37

АрмИнфо. В Армении с 8 по 10 мая пройдет ежегодное заседание Европейского союза судей. Об этом говорится в сообщении Союза судей РА.

"Флаги 44 стран были официально переданы Союзу судей Армении как стране, принимающей весеннюю встречу 2025 года. Эта символическая передача является свидетельством сотрудничества между Союзом судей Армении с государствами- членами Европейского союза судей. Предстоящее мероприятие также символизирует защиту независимости судебной системы и единство европейского сообщества судей", - говорится в сообщении.