Суббота, 1 Февраля 2025 14:33

АрмИнфо. Бывший главный тренер футбольного клуба "Мика" Сергей Юран может стать новым наставником сборной Армении по футболу. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Источник напоминает, что ранее Юран возглавлял российские футбольные клубы "Пари НН", "Химки" и "СКА- Хабаровск". Последним местом работы Юрана был нижегородский клуб, который специалист покинул в апреле 2024 года.

Предыдущим наставником армянской национальной команды был Александр Петраков, руководивший сборной с 2023 по 2024 год.

Сообщается, что в Федерации футбола Армении рассматривают кандидатуру 55- летнего Юрана, который в 2016 году руководил местной "Микой".