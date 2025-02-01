Суббота, 1 Февраля 2025 14:11

АрмИнфо. Сытый голодного не поймет, заявил журналистам депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Армения" Тадевос Аветисян, комментируя 50% - ое подорожание с 1 февраля проезда в общественном транспорте.

Депутат поделился своими впечатлениями от разговора в транспорте со старушкой, которая получает пенсию в размере 44 тысяч драм. Эта старушка, как отметил депутат, в день совершает 4 поездки, за которые еще вчера она платила 800 драм, а сегодня на 50% больше.

"Непонятно, чего добиваются власти? Ранее более чем существенно повысили налоги на жилье, за мусор, теперь очередь дошла до транспорта. Впрочем, для мэра Еревана, который за билет на самолет в США заплатил 7 млн драм ($17,5 тысяч), трудно понять, почему у этой старушки не хватает денег даже на проезд в транспорте", - сказал парламентарий, добавив, что вместо того, чтобы представлять себя в самолете шейхом, необходимо помнить, что для таких людей, живущих на пенсию в 36 тысяч драм даже 5 тысяч драм являются жизненной проблемой.

Аветисян добавил, что для властей повышение тарифа на проезд в общественном транспорте необходим для того, чтобы вновь получать высокие зарплаты, премиальные и за $17,5 тысяч приобретать билеты на самолеты.