Суббота, 1 Февраля 2025 11:59

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне принял участие в церемонии награждения лучших спортсменов 2024 года.

Как передает пресс-служба правительства РА, обращаясь к участникам мероприятия, премьер-министр отметил, что несмотря на большое количество завоеванных в прошлом году медалей, к сожалению, не удалось получить золотую медаль на Олимпийских играх. "Мы пытаемся понять, что мы делаем неправильно и что нужно сделать лучше, чтобы достичь этой цели, потому что в таких случаях наше предположение заключается в том, что как бы мы того ни хотели, мы, наверное, делаем что-то неправильно, из-за чего не можем достичь этого результата. Мы будем последовательными в своей политике в спортивной сфере, и изменение содержания церемонии награждения в какой-то степени связано с этим, потому что каждый раз мы возвращаемся, пытаемся сделать что-то лучше или изменить. Параллельно с поздравлениями я хочу также рассказать, насколько важны ряд тем, которые в настоящее время вызывают бурные обсуждения, в том числе и для сферы спорта", - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр коснулся темы всеобщего декларирования и добавил, что посредством этой системы правительство планирует ежегодно возвращать 70 млрд драмов в виде социальных кредитов. "Что такое социальный кредит? Если человек отвел ребенка в спортивный клуб, заплатил за него и заплатил подоходный налог, мы возвращаем этот платеж в размере максимум 100 тыс драмов в год. А речь идет о 800 тыс человек. Но, конечно, далее реакция будет такой, что те люди, которые по каким-то причинам избегают водить своих детей в спортивные секции, будь то из-за оплаты или по другим причинам, теперь благодаря этой системе десятки тысяч детей начнут заниматься спортом", - сказал глава государства.

По словам премьер-министра, важно, чтобы тренеры и спортивные инфраструктуры были готовы принять этот поток. Никол Пашинян заметил, что люди нервничают из-за каждого новшества, но впоследствии нервозность проходит, а содержание остается. "Многие, у кого сегодня

нет возможности, увидят, что появляются средства, и государство по сути будет финансировать, в том числе и вовлечение детей в спортивные секции. Я надеюсь, что наши тренеры и сами спортсмены будут способствовать, чтобы дети могли воспользоваться предоставленной правительством возможностью", - сказал Никол Пашинян, добавив, что важнейшим залогом успеха в большом спорте является максимальная популяризация детского и юношеского спорта.

Премьер-министр отметил, что самым большим стимулом для привлечения детей в спорт являются заслуженные спортсмены, их яркие сияющие звезды на нашем спортивном небосклоне. "И мы собрались сегодня, конечно, прежде всего для того, чтобы высказать слова благодарности, выразить нашу любовь, наше уважение, выразить им нашу признательность и поблагодарить их за то, что они поднимают флаг Республики Армения от нашего имени и дают нам возможность гордиться, сопереживать и радоваться тому, что наша страна, наш спорт, наше общество, наш спортивный мир продолжают дарить такие яркие звезды Республике Армения, что очень важно, и они дарят всем - взрослым, детям, правительству, оппозиции, властям - очень большой и важный позитивный заряд", - отметил премьер- министр.

По словам Никола Пашиняна, много говорится о необходимости национального единства, но наши спортсмены являются самым ярким примером национального единства, потому что именно в этом и заключается национальное единство. "Когда наши спортсмены поднимают флаг Армении, все объединяются вокруг наших спортсменов, потому что в этом случае формируется национальный консенсус. Неважно, какие у человека политические взгляды, богатый он или не очень обеспеченный, имеет он работу или является безработным, проживает ли в Армении или за ее пределами, в этот момент формируется национальное единство. И я благодарю вас за ваш неоспоримый и бесценный вклад в национальное единство. Мы даже не претендуем на то, чтобы по достоинству оценить ваш вклад, потому что, как я сказал, он бесценен. Сегодня мы отдаем вам всем нашу скромную дань уважения", - заключил премьер-министр.

Затем премьер-министр Пашинян вручил награды победителям. Победителями в номинации "Лучшие три спортсмена" признаны борец греко-римского стиля Артур Алексанян, гимнаст Артур Давтян и тяжелоатлет Вараздат Лалаян. Победительницей в номинации "Лучшая спортсменка" признана тяжелоатлетка Александра Григорян, а победительницей в номинации "Лучшая спортсменка с ограниченными возможностями" признана художественная гимнастка Грета Варданян. Победителем в номинации "Лучшая команда" стала мужская сборная по шахматам в составе Айка Мартиросяна, Шанта Саргсяна, Карена Григоряна, Роберта Ованнисяна.

Победительницей в номинации "Лучший молодой спортсмен" признана тяжелоатлетка Эмма Погосян, а победительницей в номинации "Возвращение в большой спорт и/или спортивное открытие" признана тяжелоатлетка Рипсиме Хуршудян. Победителем в номинации "Лучший тренер" признан главный тренер сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян. В номинации "Зрительские симпатии" победителем по результатам онлайн- голосования стал чемпион мира 2024 года, серебряный призер Олимпийских игр в Париже, тяжелоатлет Вараздат Лалаян. Победителем в номинации "Самый популярный спортсмен Республики Армения" признан футболист Генрих Мхитарян. Награда будет вручена ему или его представителю при удобном случае.