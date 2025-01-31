Пятница, 31 Января 2025 20:51

АрмИнфо.Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян на встрече с принцем Саудовской Аравии и председателем Фонда регионального развития стран Персидского залива Талалом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом обсудил стратегические приоритеты укрепления двустороннего сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцтруда Армении, в ходе встречи принц Абдул- Азиз сообщил министру, что Совет попечителей его фонда одобрил решение о финансовой поддержке программ, направленных на экономическое расширение прав и возможностей женщин в Армении. По его словам, эти инициативы будут реализованы через Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Министерство труда и социальных вопросов Армении.

Как пояснил принц Саудовской Аравии, в рамках данной инициативы будут запущены образовательные программы для сельских женщин, насильственно перемещенных жителей Арцаха, людей с ограниченными возможностями и других целевых групп. Программы будут включать развитие потенциала, подготовку к трудоустройству и другие направления.

В завершение встречи стороны подтвердили свою приверженность проведению необходимых шагов по продвижению инициатив в области социального и экономического развития, соответствующих современным глобальным тенденциям.

Отметим, что Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) является органом ООН, координирующим оперативную деятельность системы ООН в сфере народонаселения. Этот Фонд оказывает помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой в поиске решений демографических проблем.