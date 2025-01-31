Пятница, 31 Января 2025 20:46

АрмИнфо. Ведущая европейская сеть гражданского общества в сфере культурного наследия "Europe Nostra" совместно с институтом ЕС в лице Европейского инвестиционного банка (EIB) обнародовали список из 14 памятников и объектов наследия в Европе, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом говорится в новом анализе научно-аналитического фонда "Гегард".

Монастырь и поселение Аракелоц, расположенные вблизи села Киранц Тавушской области Армении, были включены в шорт-лист программы "Семь наиболее подверженных угрозе исчезновения" на 2025 год.

В ходе анализа выявлен ряд факторов, способствующих ухудшению состояния этого исторического комплекса. Среди них, разрушение основных стен, изменение климата, сильные осадки, угроза оползней, а также расположение в сейсмически активной зоне. Дополнительные проблемы создают повреждения, вызванные землетрясениями, а также человеческий фактор: наличие граффити, две зоны отдыха и запущенная территория.

"Программа предполагает полное исследование монастырского комплекса и поселения Аракелоц, благоустройство и охрану территории, а также развитие устойчивого экотуризма", - отмечается в анализе.

Отметим, что Монастырь Аракелоц находится всего в 3 км к западу от села Ачаркут, на склоне лесистых гор и на левом берегу реки Киранц. Комплекс, являющийся одним из выдающихся памятников средневековой Армении, в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.