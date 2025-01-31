Пятница, 31 Января 2025 18:57

АрмИнфо. Глава офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Баграт Микоян прокомментировал репортаж армянской службы "Радио Свобода", посвященный рассекреченным документам Госдепартамента США о Мегринском варианте урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который обсуждался в конце 1990-х годов.

Микоян заявил, что ознакомился с данной публикацией и охарактеризовал её как пропагандистскую. Он указал, что в репортаже для обоснования версии "передачи Мегри" используются фрагменты переписки, исключительно относящиеся к азербайджанским, турецким и американским дипломатам, которые полны субъективных предположений и интерпретаций.

"Человек, хоть немного разбирающийся в дипломатии, может понять, какие дипломатические способности и усилия необходимы, чтобы превратить желание- предложение, сделанное Алиевым весной 1999 года, в "документ Ки-Уэста" (четырехдневные переговоры Кочаряна в США с Алиевым по Арцаху) уже в 2001 году", - заявил Микоян.

В этом ключе он напомнил, что в 1999 году Гейдар Алиев действительно предложил обменять Мегри на Арцах. Однако уже в 2001 году сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили официальный документ, в котором предлагалось объединение Арцаха с Арменией. При этом он подчеркнул, что в этом документе не содержалось ни единой строчки о передаче Мегри Азербайджану; вместо этого, Азербайджану была предоставлена дорога в Нахиджеван.

"Эта грандиозная трансформация произошла благодаря ежедневным дипломатическим усилиям, без шоу и популизма. Об этом четко и доступно написано в книге президента Кочаряна. Из репортажа "Радио Свободы" создается впечатление, что президент Кочарян дарил Мегри, а опытный и умелый политический деятель, такой как Гейдар Алиев, отказывался его брать: это, по меньшей мере, смешно, если не сказать - неуважение и насмешка над интеллектуальными способностями собственного слушателя", - отметил Микоян.

В завершение беседы глава офиса призвал опубликовать все официальные предложения, сделанные Минской группой ОБСЕ, а также все ответы властей Армении на них вплоть до настоящего времени.

Напомним, что ранее армянская служба "Радио Свободы" опубликовала репортаж, посвященный рассекреченным документам Госдепартамента США, где утверждается, что власти Армении в 1999 году рассматривали вариант обмена Мегри на Арцах. В соответствии с этим планом Арцах должен был присоединиться к Армении, а Мегри передавался Азербайджану.