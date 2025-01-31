Пятница, 31 Января 2025 16:47

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян признала наличие проблем в вопросе обеспечения прав заключенных в стране.

В поступившем в АрмИнфо заявлении офиса Омбудсмена, отмечается, что вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что проблемы, поднимаемые на протяжении многих лет, остаются неизменными и актуальными, в том числе и отсутствие четких стандартов для транспортных средств в уголовно-исправительных учреждениях (УИУ).

Манасян отреагировала также и на одну из проблем в исправительных учреждениях, связанную с отсутствием лиц, лишенных свободы, на судебных заседаниях. "Защитник прав человека по-прежнему обеспокоена порочной практикой отсутствия лиц, лишенных свободы, на судебных заседаниях", - заявила Манасян.

Омбудсмен также подтвердила, что жалобы на наличие подобных проблем поступают в офис защитника прав человека (ЗПЧ) постоянно, и признала свою осведомленность о ситуации. "Подавляющее большинство поднятых вопросов касается организации доставки лиц, лишенных свободы, в суды, которая осуществляется батальоном сопровождения полиции Министерства внутренних дел. Несмотря на то, что в ответ на письмо ЗПЧ из МВД было сообщено о приобретении 22 новых автомобилей во втором полугодии 2024 года, проблема остается нерешенной", - заявила омбудсмен.

В своем сообщении правозащитник также привела конкретные примеры. В частности, по одной из жалоб, поступивших в аппарат защитника, лицо не смогло участвовать в 4 из 7 судебных заседаний в течение года, а согласно другой жалобе, заключенный около двух лет не имел возможности присутствовать на судебных заседаниях. По словам Манасян, причины отказа в переносе заключенных на судебные заседания включают рабочую перегрузку, вызванную вакантными должностями в батальоне сопровождения, а также неисправности транспортных средств.

"Защитник прав человека еще раз подчеркивает, что государство должно предпринять действенные шаги для обеспечения доставки лиц, лишенных свободы, из уголовно- исполнительных учреждений в суды с использованием транспортных средств. Это также может повысить эффективность работы судебной власти", - резюмировала Манасян.

Напомним, ранее произошел инцидент между омбудсменом Армении и депутатом Национального собрания от блока "Армения" Гарником Даниеляном. Оппозиционный депутат обвинил омбудсмена в бездействии, указав на то, что проблемы исправительных учреждений не решаются, и только за последний месяц в тюрьмах Армении зафиксирована смерть 4 заключенных. В ответ на это Омбудсмен Армении вместо того, чтобы сделать какие-то выводы, пригрозила депутату уголовной ответственностью. Примечательно, что впервые в армянской практике фиксируется подобное поведение Омбудсмена в ответ на объективную критику со стороны представителя законодательного органа страны.