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АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян согласен с идеей роспуска МГ ОБСЕ в условиях гарантированного отсутствия конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции 31 января.
<Если нет конфликта, то в чем смысл существования формата, занимающегося конфликтом>, - пояснил он логику Еревана.
При этом, заявил он, Армения должна убедиться, что Азербайджан придерживается той же логики. Иначе получается, что роспуск МГ ОБСЕ развяжет руки Баку для новой агрессии Азербайджана против Армения.
<Если это как-то мешает Азербайджану развязать конфликт, то зачем ликвидировать структуру?>, - вопрошает он, заявляя, что у Еревана есть определенные сомнения в том, что такие планы есть у Баку, в том числе благодаря продвижению нарративы <западного Азербайджана>, что является прямым поползновение против территориальной целостности РА.
|В Ереване по случаю 80-летия Великой победы прошло традиционное шествие Бессмертного полка
|Коллектив ЮКЖД почтил память воинов-железнодорожников
|Католикос всех армян։ Каждая победа достигается верой, неустанной борьбой и противостоянием испытаниям
|В Ереване проходят торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в ВОВ
|Вопреки провокациям, войны между Арменией и Азербайджаном не будет: послание Пашиняна ко Дню Победы
|Новым папой римским избран 70-летний американо-перуанский кардинал Роберт Прево
|Медучреждения Армении и Марселя будут сотрудничать в области охраны материнства и репродуктивного здоровья
|«Мы помним подвиг наших предков»: в Армении прошли мероприятия воспитанников Центров "МИР русского языка и культуры", посвященные 80-летию Великой Победы
|Вражеская сторона обстреляла жилой дом в Хнацахе
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Москву
|По делу о злоупотреблениях в фонде ANIF не исключено возбуждение уголовного производства - генпрокурор
|Правозащитник: СНБ Армении не располагает разведывательными данными о 1160 пропавших без вести лиц в ходе карабахского конфликта
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Индию
|Посол Беларуси в Армении почтил память героев ВОВ
|Пашинян почтил память Радика Мартиросяна
|По случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств, в том числе и Армении
|Правящая в Армении партия "Гражданский договор" пойдет на выборы 2026 года самостоятельно
|В Ереванской школе им. Пушкина бойкот - учителя и ученики протестуют против увольнения директора учреждения
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|"Инициатива пяти правозащитников": Поведение и угрозы Никола Пашиняна в парламенте ставят под сомнение законность его дальнейшего пребывания у власти
|В Армении покупать и продавать авто, зарегистрировать и заказать номерные знаки теперь можно онлайн
|Генпрокуратура РА продолжает осуществлять работу, направленную на повышение эффективности борьбы с коррупцией
|Все дела, связанные с действиями Азербайджана, носят закрытый характер - генпрокурор
|МВД Армении сообщило о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля семьи члена фракции "Мать Армения"
|«Моя Америя, моя семья» – множество привилегий, розыгрыш более 300 подарков и многое другое
|Пенитенциарная служба Армения отменит возрастной ценз при приеме на работу. Пашинян призвал отказаться также от дискриминации людей с низким ростом
|Общественно-политические деятели посещают военный пантеон "Ераблур" по случаю 33- й годовщины операции "Свадьба в горах"
|Армения откажется от возрастных ограничений для поступления на службу в полицию
|Дело о событиях 27 октября 1999 года находится в стадии активного предварительного расследования - генпрокурор
|Американское правительство поддержит техникой и транспортом армянских пограничников
|Генпрокуратура Армении часто не обжалует решения судов - генпрокурор
|С 3 июня по 22 августа 2025 года включительно в Армении пройдут сборы резервистов
|АРФД: предатель, сдавший Арцах, часть суверенной территории Армении пытается удержать власть, обманывая народ
|На открытии 60-ого ЧМ Европы по карате прозвучит музыка композитора Берберяна
|Вице-председатель РПА вызвал премьер- министра РА на общественные дискуссии
|Посол Франции ознакомился с ситуацией в Лори после прошлогоднего наводнения
|Алиев отказался от поездки на Парад Победы в Москве
|Лагерь Айорди стал бенефициаром инициативы «Сила одного драма» в Мае
|Пашинян рассказал о событиях, предшествовавших подписанию Пражской декларации и признанию Арцаха частью Азербайджана
|Подискутируем?: Пашинян в очередной раз пригласил бывших руководителей Армении поговорить на тему войны и Арцаха
|В парламенте Армении вновь неспокойно, власти и оппозиция обвиняют друг друга во всех смертных грехах
|Министр: мы должны признать право государства на защиту от терроризма
|Пашинян: мы не готовимся к внеочередным парламентским выборам
|Депутат фракции "Армения" рассказал, почему в текущих реалиях невозможно обеспечить импичмент в отношении Пашиняна
|Пашинян подтвердил, что поедет в Москву на Парад Победы 9 мая
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Конверс Банк стал участником программы "Содействие зеленому финансированию для устойчивого развития" Азиатского Банка Развития
|Католикос всех армян провел прощальную встречу с послом Беларуси
|Текст Конституции Армении находится в стадии разработки и будет готов через 10 месяцев - министр
|"Страна для жизни": Население приграничных областей Армении за 7 лет сократилось более чем на 41 000 человек
|На КПП Армении и в гостиничных комплексах будет запрещена реклама азартных игр
|Началась гонка за звание <первого оппозиционера>: Айк Конджорян об инициативе импичмента премьеру
|Глава комиссии НС рассказал представительнице Польского института международных отношений о приоритетах внешней политики Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и Кипра обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
|В Ереване стартовал проект "80 огней Победы"
|Посольство США в Армении сообщает о переходе на новую онлайн-систему подачи заявления на визу
|Руководитель правящей фракции НС Армении: насилию вообще не должно быть места в нашей политической культуре
|Омбудсмен культурного наследия: Братское кладбище оккупированного Степанакерта осквернено в канун 80-летию Победы в ВОВ
|В Армении будет ужесточен контроль за выдачу документов о степени инвалидности лица
|С АММК подписан меморандум о переносе церкви 15-16 веков
|Читать больше
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