Пятница, 31 Января 2025 16:36

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян согласен с идеей роспуска МГ ОБСЕ в условиях гарантированного отсутствия конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции 31 января.

<Если нет конфликта, то в чем смысл существования формата, занимающегося конфликтом>, - пояснил он логику Еревана.

При этом, заявил он, Армения должна убедиться, что Азербайджан придерживается той же логики. Иначе получается, что роспуск МГ ОБСЕ развяжет руки Баку для новой агрессии Азербайджана против Армения.

<Если это как-то мешает Азербайджану развязать конфликт, то зачем ликвидировать структуру?>, - вопрошает он, заявляя, что у Еревана есть определенные сомнения в том, что такие планы есть у Баку, в том числе благодаря продвижению нарративы <западного Азербайджана>, что является прямым поползновение против территориальной целостности РА.