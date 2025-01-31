Пятница, 31 Января 2025 15:27

АрмИнфо. Лидер партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян опровергает утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности возмещения средств, потраченных на стоматологические услуги или оплату секций, в случае декларирования доходов.

В этой связи Аракелян обратил внимание, что согласно постановлению правительства, расходы на медицинские услуги, а также плата за занятия в спортивных и художественных школах не подлежат возврату. "Никол Пашинян снова вводит общественность в заблуждение, утверждая, что при декларировании можно вернуть средства, потраченные на стоматологические услуги или оплату занятий по футболу, баскетболу, танцам и рисованию для детей", - написал Аракелян.

Примечательно, что ранее в ходе пресс-конференции Пашинян отметил, что благодаря всеобщему декларированию граждане смогут ежегодно получать до 100 тысяч драмов из уплаченного подоходного налога. По его словам, эти средства могут быть использованы на медицинское страхование, стоматологические услуги, оплату обучения в университетах, колледжах и платных школах, аренду учебников в общеобразовательных учреждениях, а также на детские сады, спортивные и художественные кружки и другие внеклассные образовательные услуги.

"Система всеобщего декларирования предоставит возможность ежегодно возвращать гражданам около 70 миллиардов драмов, потраченных ими по вышеуказанным направлениям. Это приведет к тому, что указанные области получат дополнительные десятки миллиардов финансирования", - заявил премьер-министр.

Напомним, что с 2023 года в Армении началось внедрение системы Всеобщего декларирования доходов всех граждан-резидентов республики. Уже к 1 мая 2024 года первая группа декларантов подала налоговую декларацию. На первом этапе декларацию о доходах за 2023 год, должны будут подать граждане, по состоянию на 31 декабря 2023 года занимающие муниципальные или государственные должности в соответствии с законом "О государственной службе". Кроме того, в первый этап включены граждане РА, по состоянию на 31 декабря 2023 года являющиеся участниками (акционерами, долевыми собственниками, членами) коммерческих организаций-резидентов РА, задекларировавших по итогам 2022 года валовой доход в размере 1 млрд драмов и более, а также те граждане, которые считаются реальными бенефициарами согласно Закону РА "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" и те, кто в 2023 году получил займ в размере 20 млн драмов и более. За отчетный 2024 год декларацию будут подавать граждане, которые являются наемными работниками в частном секторе и те, кто получил доход по гражданско-правовому договору. В 2025 году декларантами станут все остальные граждане - резиденты. Декларации надо будет представить до 1 мая каждого года, следующего за отчетным. От обязанности представлять декларации о доходах освобождены все несовершеннолетние лица.