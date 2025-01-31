Пятница, 31 Января 2025 15:23

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 января на пресс-конференции отказался комментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что юремьер-министр Армении Никол Пашинян сам отказался от Нагорного Карабаха. <Они даже после того, как проиграли эту войну (44-дневную войну в Арцахе-ред.) - их за язык никто не тянул, об этом Ильхам Алиев тоже говорит открыто, сказали, мол, мы признаем то, что было в СССР, и Степанакерт, и Нагорный Карабах - это, фактически, территория Азербайджана.

Слушайте, мы с президентом России Владимиром Путиным ошалели. Я звоню ему, говорю: ты слышал? "Слышал". Путин говорит: "Зачем он это сказал? Его же за язык никто не тянул". Я спросил: ты что ли подтолкнул? "Да нет, я вообще не вмешивался". Но тут такой подарок. Кто не воспользуется? При чем здесь я? Они решили "выстрелить" в меня, но знаете, в кого они хотели попасть", - - представил подробности белорусский президент.

<При всем уважении, мой диалог с Лукашенко завершен. С ним мне больше спорить не о чем>, - заявил Пашинян.