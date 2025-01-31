Пятница, 31 Января 2025 14:33

АрмИнфо.Ереван не против беспрепятственного железнодорожного сообщения между Нахиджеваном и западной частью Азербайджана, но не в обход юрисдикции Армении. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 31 января на пресс-конференции.

По его словам, ранее Ереван предложил организовать железнодорожное грузовое сообщение из западных регионов Азербайджана в Нахиджеванскую Автономную Республику и в обратном направлении через территорию Армении, а точнее через Мегри.

<Почему через Мегри, потому что другая железная дорога между Арменией и Азербайджаном в Тавушской области настолько сильно пострадала от оползня на участке Агарцин, что восстановление железной дороги на этом участке требует очень больших инвестиций. Самым дешевым и реальным вариантом является Мегринская железная дорога из западных регионов Азербайджана в Нахиджев и обратно. Мы также предложили железнодорожное сообщение от Ерасха через территорию Нахиджевана до Мегри и обратно", - уточнил премьер-министр. Как указал Пашинян, Армения должна использовать эти сообщения через территорию Азербайджана для международной торговли или грузоперевозок, а Азербайджан должен пользоваться сообщением через территорию Армении.

С учетом нынешней обстановки и напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, армянская сторона считает, что начать можно с грузоперевозок, а затем, когда обстановка станет спокойнее, можно будет подумать и о пассажирских перевозках.

<Мы сделали это предложение и ждем положительного ответа от Азербайджана. Честно говоря, зная позицию Азербайджана, я не совсем понимаю, почему они должны его отвергать. Мы нашли решение, которое учитывает проблемы, поднятые обеими сторонами. Как они Баку назовут это, как мы - это отдельная тема. Какое бы не было решение, мы назовем по-своему, они - по-своему. Важна суть вопроса>, - сказал Пашинян.

В любом случает, заметил он, предложение приемлемо для РА и полностью соответствует принципам, озвученным в рамках программы <Перекресток мира>. Оно также соответствует ожиданиям Азербайджана в переговорном процессе.

<Это очень важно, потому что мы не против беспрепятственного общения, но беспрепятственное не означает обход юрисдикции Республики Армения. Современный мир работает над тем, чтобы были беспрепятственные коммуникации по всем направлениям, и мы готовы к таким решениям>, - заключил Пашинян.