Пятница, 31 Января 2025 14:19

АрмИнфо. Факт Геноцида армян не подлежит сомнению и оспариванию. Помимо этого, отрицание Геноцида в РА - уголовно наказуемое преступление. Так ответил премьер Никол Пашинян 31 января на пресс-конференции, когда СМИ поинтересовались, что было бы с чиновником его ранга в Израиле, если бы он поставил под сомнение факт Холокоста.

<Вообще удивительно, как можно кого-то обвинять в отрицании Геноцида, когда он, говоря о явлении, употребляет именно термин <Геноцид>, а не использует другие слова для описания этого явления>, - заявил он.

Между тем, по его словам, вопрос в другом, а именно - не должен ли Геноцид подтолкнуть армян к тому, чтобы еще раз проанализировать свое восприятие мира.

<А может быть мы неправильно воспринимаем, оцениваем события начала, середины и конца века, слишком часто надеемся на <добро> и поощрение внешних сил, или плохо высчитываем свое отношение к этим сигналам. Вопрос этот актуален сегодня, но он был актуален и в начале века. При этом у меня самого нет ответа на этот вопрос. Я лишь говорю, что рефлексия правильная вещь>, - заявил он.

Напомним, что ранее премьер Армении на встрече с представителями армянской общины Швейцарии поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской империи. "Мы должны понять, что произошло и почему это произошло. И как мы это восприняли, через кого мы это восприняли: как получилось, что в 1939 году не было повестки дня Геноцида армян, а в 1950 году она появилась? Как это произошло, мы должны понимать или не должны понимать", - отметил армянский премьер. Независимы эксперты склонны считать, что он видимо либо не осведомлен, что термин Геноцид был введен в оборот геноцидоведом Рафаэлем Лемкиным лишь в 1944 году, либо же он целенаправленно пытается, создать нарратив о том, что "этот вопрос искусственно был поднят Советским союзом для оказания давления на Турцию".