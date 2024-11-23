Суббота, 23 Ноября 2024 23:47

АрмИнфо. Депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян уличил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в продвжении азербайджанских нарративов.

Речь идет о заявлении премьера Армении в интервью Общественному телевидению Армении, где он говорит о том, что как нас, армян, раздражет термин "Западный Азербайджан", так и других может раздражать наше изречение "Западная Армения".

В частности, Мамиджанян рассказал, что ровно 11 дней назад был приглашен в Вену для участия в обсуждениях. Что это были за обсуждения депутат не уточнил, однако рассказал, что в ходе этой встречи азербайджанский представитель высказал дословно такую же мысль, как и накануне Никол Пашинян.

"И я впервые услышал это от азербайджанца. Повторяю, совсем недавно Пашинян высказал мысль ТОЧНО с той же логикой, которую высказал, возражая мне, известный азербайджанский политик", - написал парламентарий.