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 Суббота, 23 Ноября 2024 15:01
Алина Оганесян

Премьер-министр хочет выдвинуть кандидатуру Артура Погосяна на должность главы Следкома Армении

Премьер-министр хочет выдвинуть кандидатуру Артура Погосяна на должность главы Следкома Армении

АрмИнфо.  Премьер-министр Армении в эфире Общественного телевидения подтвердил слухи о том, что намерен выдвинуть кандидатуру Артура Погосяна на должнотсь председателя Следственного комитета Армении. Сегодня Погосян занимает пост заместителя генпрокурора РА.

На замечание интервьюера, что, согласно муссируемым годами ранее слухам, Артур Погосян был причастен к коррупционным сделкам, Пашинян заметил, что данные подозрения были развеяны в результате проведенного глубинного расследования. Поскольку они возникли в период, когда Погосян был назначен руководителем следственного департамента Службы национальной безопасности Армении. Затем, по словам Пашиняна, Погосян был назначен зампрокурором.  "Когда эти сигналы вновь начали поступать, повторно было проведено расследование и представлено основательное опровержение", - сказал премьер, заметив, что все это вновь будет проверено. "Уверен, что все обвинения снова будут опровергнуты", - сказал он.  Вместе с тем премьер заявил, что есть уже кандидаты и на пост Комитета госдоходов , но разглашать  имен пока не стал.

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