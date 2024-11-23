Суббота, 23 Ноября 2024 14:33

АрмИнфо. В разговоре с президентом США Дональдом Трампом Никол Пашинян представил последние развития в отношениях между Арменией и США с момента завершения предыдущего срока президентства Трампа. Об этом глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил в ходе интервью Общественному телевидению, раскрывая по просьбе интервьюера детали разговора с новоизбранным президентом США.

Кроме этого, Пашинян представил Трампу процессы в регионе Южного Кавказа, связанные с мирным урегулированием.

"Если коротко, могу сказать, что разговор был информационного характера, но вместе с тем очень позитивным", - резюмировал он.