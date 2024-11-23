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 Суббота, 23 Ноября 2024 14:03
Алина Оганесян

Пашинян пояснил, что значит "стратегическая сделка" с Азербайджаном

Пашинян пояснил, что значит "стратегическая сделка" с Азербайджаном

АрмИнфо.  Стратегическая сделка между Арменией и Азербайджаном означает, что страны должны не только де-юре , но и де-факто, на всех уровнях, в том числе социально-психологическом, признать что советский Азербайджан со своей территорией - это независимый Азербайджан, а советская Армения со своей территорией - это независимая Армения. Об этом в интервью Общественному телевидению сообщил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

Он заметил, что государства должны зафиксировать эту реальность, и в политическом и в других планах, оставить друг друга в покое, начать понемногу, осторожно разблокировку коммуникаций, установление экономических связей. "Я уверен, если так начнем, оно очень интенсивно и естественно будет расти", - сказал премьер.

При этом глава правительства заметил и роль Грузии в этом процессе, поскольку страны Южного Кавказа имеют и могут иметь, по его словам, общие выгоды и интересы. Заметив, что стратегическая сделка многослойна, Пашинян отметил, что его пояснения являются скорее предисловием к ней.

Напомним, что впервые о "стратегической сделке" с Азербайджаном Никол Пашинян заговорил 13 ноября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА . Ссылаясь на сложившееся впечатление от встречи  с азербайджанским президентом в Казани,  он отметил, что Армения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в мирном договоре, но и в стратегической сделке о том, как оба государства будут жить  рядом друг с другом в ближайшие 100 лет.

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