Пятница, 22 Ноября 2024 19:11

АрмИнфо.Бывший чиновник Арцаха Саркис Галстян, обвиняемый в шпионаже и переехавший в Армению после почти полугодового пребывания в Степанакерте, признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил журналист Давид Григорян.

"Судебный акт был недавно опубликован судом общей юрисдикции Сюникской области, который признал Галстяна виновным в шпионаже. Общественный обвинитель в своей речи ходатайствовал о пожизненном заключении Галстяна", - отметил журналист.

Согласно обвинению, с 2020 года Галстян был завербован иностранной разведкой и занимался шпионажем. У него было прозвище "Сархан", и в период с 2020 по 2023 годы он передавал сотруднику иностранной спецслужбы информацию о социально- экономической ситуации в Нагорном Карабахе, настроениях населения, отношении к военным действиям и возможной поддержке Армении во время сентябрьской войны.

Как напомнил журналист, Галстян занимал различные должности в Нагорном Карабахе в период с 2018 по 2023 годы. Он был заместителем главы административного района Шуши, заместителем руководителя аппарата Министерства образования, а затем заместителем руководителя администрации президента Арцаха.

Напомним, что ранее в Следственном комитете сообщали, что житель Степанакерта Саркис Галстян в течение трех лет передавал азербайджанским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну, наносяшие ущерб суверенитету и территориальной целостности Армении. В сообщении СК указано, что в 2018-2023 годах, занимая различные должности в Арцахе, в ноябре 2020 года С.Г. связался с сотрудником азербайджанской спецслужбы, который предложил ему заняться шпионажем. Согласившись на это предложение, С.Г. получил кодовое имя "Сархан". После исхода армянского населения из Арцаха в сентябре 2023 года ему была обещана должность в Степанакерте, и он вместе с женой остался в городе, продолжая свою преступную деятельность и передавая имеющуюся у него информацию. Он был арестован сразу после переезда на территорию Республики Армения.