Пятница, 22 Ноября 2024 15:02

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армениo Анна Вардапетян 22 ноября приняла Временного поверенного в делах Китайской Народной Республики в Армении Чэнь Минa.

Согласно пресс-службе надзорного органа РА, Анна Вардапетян поблагодарила временного поверенного в делах Китая в Армении за инициацию встречи и подчеркнула важность рабочих встреч в таком формате, которые способствуют эффективному решению отраслевых вопросов и проблем сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.