Пятница, 22 Ноября 2024 14:33

АрмИнфо. Арменуи Арутюнян освобождена от занимаемой должности заместителя министра юстиции Армении.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства РА, премьер Никол Пашинян подписал 22 ноября.

Арутюнян была назначена заместителем министра юстиции в декабре 2022 года.