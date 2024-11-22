Пятница, 22 Ноября 2024 12:57

АрмИнфо. С 4 февраля по 18 апреля 2025 года включительно в Армении будут объявленые учебные сборы резервистов. Проект решения опубликован на сайте e-draft.am.

ЭОбъявить с 4 февраля по 18 апреля 2025 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории>, - говорится в проекте, инициированном министерством обороны.

Количество привлекаемых к сборам граждан, а также техники, не уточняется.Отмечается, что сборы объявляются в целях повышения воинских способностей резервистов, профессиональной переподготовки и подготовки офицеров резерва из прапорщиков с высшим образованием, привлечения к боевому дежурству.

В ходе объявленых сборов граждане привлекается на срок не более 25 календарных дней