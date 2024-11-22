Пятница, 22 Ноября 2024 11:23

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Ливанской Республики Наджибу Микати по случаю Национального праздника страны.

В послании, как сообщает пресс-служба кабмина РА, говорится: "Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ливана с Днем независимости.

Отношения между Арменией и Ливаном основаны на многовековой дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве и взаимном уважении между двумя народами, что наилучшим образом характеризует текущий уровень политических отношений между Арменией и Ливаном.

Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности, в Ливане, и считаем неприемлемыми нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Республика Армения поддерживает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ Ливана и своим активным участием через армянский миротворческий контингент способствует укреплению безопасности Ливана.

В это трудное для Ливана время желаю Вам крепкого здоровья, сил и мужества в Ваших усилиях по преодолению трудностей и приведению страны к мирному пристанищу".