Четверг, 21 Ноября 2024 23:24

АрмИнфо.На днях 10 участников образовательной программы фонда «Музыка во имя будущего» посетили IDBank, познакомились с внутренней структурой банка и встретились с председателем правления Мгером Абраамяном, который является членом попечительского совета фонда.

Напомним, что около двух лет назад образовательная программа фонда «Музыка во имя будущего» стала бенефициаром инициативы «Сила одного драма». В результате сотрудничества IDBank и Idram было пожертвовано более 6 млн драмов на реализацию программ фонда. Кроме того, IDBank неизменно поддерживает фонд в различных инициативах.

В ходе встречи дети поделились своими творческими достижениями и победами, а также услышали вдохновляющие слова. После этого председатель правления IDBank Мгер Абраамян провел с детьми увлекательную беседу о финансовой грамотности, делясь полезными знаниями и советами.

«Мы были очень рады принять наших талантливых детей прямо под своей крышей. У нас было отличное сотрудничество в нескольких инициативах, в том числе в рамках программы «Сила одного драма», и сегодняшняя встреча подтверждает, что мы всегда ставим участников наших бенефициарных программ в центр внимания. Фонд «Музыка во имя будущего» выполняет важную работу по образованию детей, и мы решили внести свой вклад в этот процесс, рассказав о финансовой грамотности. В 21 веке, наряду с другими знаниями и навыками, крайне важно обучать детей основам финансовой грамотности, и сегодняшняя восторженная реакция детей тому подтверждение», — отметил председатель правления IDBank Мгер Абраамян.

По словам директора фонда «Музыка во имя будущего» Анны Тер-Овакимян, благодаря сотрудничеству с IDBank и Idram дети-бенефициары фонда получили доступ к множеству образовательных и развивающих программ. «Есть много проектов, которые мы можем реализовать вместе, и дети очень благодарны за это. Что касается сегодняшнего мероприятия, то мы только начинаем такой формат встреч, так как хотим познакомить детей с людьми и партнерами, которые способствуют их образованию и развитию. Наши партнеры также имеют возможность познакомиться с нашими детьми лично, увидеть своих подопечных. Человек любой профессии должен быть финансово образованным, и когда дети получают информацию о финансах от первого лица, она становится гораздо более понятной и запоминающейся», — отметила Анна Тер-Овакимян.

По традиции на мероприятии также присутствовал Idram Junior, верный спутник и друг детей в мире финансов, который своими подарками превратил этот важный день в настоящий праздник для детей.