Четверг, 21 Ноября 2024 19:43

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян 21 ноября в ходе заседания правительства пригрозил чиновникам <наступлением индивидуальной ответственности> в случае предоставления ему не проверенной информации.

Так, в ходе заседания правительства новоназначенный министр территориального управления и инфраструктур, бывший губернатор Армавира Давид Худатян сообщил, что строительство модульного детского сада в общине Айгеван находится на завершающей стадии, и сейчас решается процесс приобретения недвижимости, а также вопросы, связанные с газоснабжением. Детский сад откроется в этом году, отметил он.

Премьер, в свою очередь, поинтересовался: <Разве мы так не планировали? Разве детский сад уже не должен был работать?>.

Худатян, который на тот момент был главой Армавирского региона, в состав которого входит община Айгеван, ответил, что открытие было запланировано на октябрь, но возникли проблемы с подключением газа.

<Тогда бы в ходе нашего визита не говорили бы, что сад откроется в октябре. Получается, ведь, что сельчане видели, что перед видеокамерами я спросил, когда откроетесь, мне ответили - в октябре,

а я сделал запись об этом. Это что получается, я солгал?

Предупреждаю, что после этого в случае нарушения сроков наступит личная ответственность. Впредь, чтобы кто-либо мне докладывал неуточненные, непроверенные сроки: Ну, сколько можно так?>, - возмутился Пашинян.