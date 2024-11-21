Четверг, 21 Ноября 2024 17:35

АрмИнфо. Германия продолжит оказывать политическую поддержку Армении. Об этом 21 ноября в Национальном собрании на встрече с председателем постоянной комиссии по внешним связям Саркисом Ханданяном и председателем постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арманом Егояном заявил председатель комиссии Бундестага по делам Европейского Союза Антон Хофрайтер.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, в этой связи Хофрайтер подчеркнул важность расширения многосторонних отношений между двумя странами, а также необходимость развития межпарламентского взаимодействия. В свою очередь Саркис Ханданян подтвердил важность развития дружественных отношений и межпарламентского сотрудничества с Германией, высоко оценив её вклад в демократическое развитие Армении. Он акцентировал внимание на том, что основой развития страны являются фундаментальные европейские ценности, такие как демократия, верховенство закона и права человека.

На встрече также обсуждались вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений. В этом контексте Саркис Ханданян представил гостям инициированный правительством Армении проект "Перекресток Мира" и подчеркнул необходимость скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном. В связи с этим председатель комиссии сообщил, что недавно вступил в силу регламент совместной деятельности комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, который стал первым двусторонним международно-правовым документом, подписанным сторонами.

В свою очередь Арман Егоян затронул вопросы углубления отношений между Арменией и Евросоюзом, а также проблемы региональной безопасности. Он акцентировал внимание на важности энергетической безопасности Армении и коснулся инициативы по развитию солнечной энергетики в стране.

В ходе встречи Антон Хофрайтер также высоко оценил проведение 17-й Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС17) в Армении в 2026 году.