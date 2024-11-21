Четверг, 21 Ноября 2024 16:59

АрмИнфо. В рамках рабочего визита во Францию заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян встретился с министром-делегатом по делам Европы при премьер-министре и министре Европы и иностранных дел Республики Бенжаменом Хаддадом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили возможности дальнейшего углубления отношений Армения-Франция, а также партнерства Армения- ЕС.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Арменией и Францией и укреплением армяно-французского многосекторального сотрудничества по ряду ключевых направлений.

Ованнисян представил собеседнику процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, разработанный армянским правительством проект "Перекресток мира".

Также были затронуты текущие вопросы международной и региональной повестки дня.