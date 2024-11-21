Четверг, 21 Ноября 2024 16:50

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) подтвердило подлинность известного автопортрета Ерванда Кочара (1936 г., дерево/масло, 2722 см).

Профильное ведомство таким образом среагировало на озвученные в ходе пресс-конференции 20 ноября сомнения о подлинности данной работы сыном художника - режиссером Рубеном Кочаром. В частности, он выразил сомнения ввиду того, что на автопортрете сейчас отсутствуют написанные художником отверстия от гвоздей на деревянной отделке.

Сам Кочар, по словам его сына, очень гордился тем, как он умело их изобразил, будучи уверенным, что в Армении никому больше подобное не удастся. Однако на экспонируемом полотне этой части нет, что, возможно, как допустил режиссер, обусловлено толщиной рамы, в которую помещен автопортрет. В связи с этим Рубен Кочар обратился к профильному ведомству с просьбой провести соответствующую экспертизу полотна. При этом он еще и заявил, что подозревает, что лишь какая-то часть работ, экспонируемых в Музее Ерванда Кочара, является оригиналами.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо директор Музея Ерванда Кочара - его внучка Каринэ Кочар - отметила, что вовсе не желает комментировать подобные заявления о подлинности работ. <Это страшно, на самом деле: Пускай подозревает. Мне осталось все бросить и опровергать еще и это>, - заметила г-жа Кочар.

И, тем не менее, МОНКС оперативно среагировало и выступило с заявлением, в котором сообщило, что ГНКО <Центр экспертизы культурных ценностей> было поручено организовать экспертизу и идентификацию вышеупомянутого произведения.

<Сообщаем, что работа Ерванда Кочара <Автопортрет> представленная сегодня на юбилейной выставке <Ерванд Кочар - 125> в Национальной картинной галерее является оригинальной работой.

Об этом свидетельствуют, как итоги искусствоведческой экспертизы, так и данные сравнительного химического анализа слоя краски, описание на аверсе и реверсе полотна, в том числе естественный износ деревянной отделки, химические изменения краски, оригинальная этикетка французского магазина художественных товаров на обратной стороне работы, а также проведенная ранее экспертиза со стороны МОНКС>, - отметили в ведомстве. Вместе с тем, МОНКС приложил фотографии к своей публикации, подтверждающие и наличие этикетки, и наличие в нижней части автопортрета написанной Кочаром деревянной отделки с отверстиями для гвоздей.