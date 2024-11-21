Четверг, 21 Ноября 2024 15:03

АрмИнфо.21 ноября на перегоне Советакан-Эчмиадзин на неохраняемом переезде автомобиль марки «БМВ» в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожные пути, не остановившись перед знаком «СТОП».

В результате произошло столкновение автомобиля со следующим по перегону

тепловозом компании «Южно-Кавказская железная дорога».



Столкновения не удалось избежать, несмотря на предпринятые действия машиниста – звуковые сигналы и экстренное торможение. В результате автомобиль загорелся, водитель погиб.



ЮКЖД в очередной раз призывает граждан неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Данный трагический случай мог и не быть, если бы водитель автотранспортного средства остановился перед знаком «СТОП» и не выехал бы на пути, не убедившись в отсутствии поезда. Компания также выражает соболезнование родственникам и близким погибшего.