Четверг, 21 Ноября 2024 14:24

АрмИнфо. Правительство Армении приняло решение о признании приоритетного общественного интереса в отношении двух имущественных единиц территорий, прилегающих к улицам Абовяна, Бюзанда, Кохбаци и Арама, и уполномочило мэра Еревана заключить договор с ЗАО <И ЭМ СИ>. Соответствующее решение принято 21 ноября на заседании кабмина.

Как говорится в пояснении к документу, постановление правительства от27.12.2018 был признан приоритетный общественный интерес в отношении территории, окруженной улицами Абовяна, Павстоса Бузанда, Езника Кохбацу и Арама главного проспекта города Еревана. Отмечается, что данная территория в настоящее время застроена ветхими домами, расположенные жилые дома и постройки не соответствуют пожарным, санитарным и иным требованиям. ЗАО <И ЭМ СИ> признано приобретателем территорий. Срок начала процесса отчуждения был установлен до 12 декабря 2023 года.

Всего в районах, прилегающих к улицам Абовяна, Павстоса Бузанда, Езника Кохбацу и Арама, насчитывалось около 151 объекта недвижимости. На момент принятия решения насчитывалось 49 объектов. На участке имелось еще 2 объекта недвижимости, на которые не проводилась государственная регистрация прав.

Предложения продать территории были сделаны владельцам всех адресов, перечисленных в Решении, с частью из них заключены договоры о продаже. Остальная часть компенсационных денег была внесена в депозит, также были возбуждены иски об отчуждении в судебном порядке. Но выяснилось, что на момент принятия постановления от 27.12.2018 информация о недвижимости по адресу Арама 27/1 отсутствовала, а имущество по адресу Арама 29/4 было зарегистрировано в 2023 года, после принятия решения. В результате возникла необходимость признать приоритетный общественный интерес в отношении в отношении адресов Арама 27/1 и Арама 29/4 и провести процедуру отчуждения.

Отметим, что речь идет о проекте строительства <Старый Ереван>,который был утвержден еще в 2004 году. Проект охватывает около 100000 кв.м строительной территории в центре Еревана - от улицы Абовяна до улицы Кохбаци, с улицы Арами до улицы Бюзанда. По проекту планировалось восстановить архитектурный облик армянской столицы конца XIX - начала XX веков. Предполагалось, что проект "Старый Ереван" стоимостью в $150 млн должен был быть завершен в 2010-2011 годах. Однако правительство заключило договор с "Multicontinental distribution" только в 2014 году из-за некоторых проблем. Строительные работы стартовали только в 2017 году. Отмечалось, что за реализацией проекта стоит швейцарский предприниматель армянского происхождения Вардан Сирмакеш. Согласно муссируемой в СМИ информации, реализация проекта затянулась из-за невыполнения кабинетом экс-премьера Овика Абрамяна своих договорных обязательств, который получив предусмотренную в договоре сумму на застройку квартала, впоследствии по разным причинам затягивал строительство.