Четверг, 21 Ноября 2024 14:16

АрмИнфо. В военном пантеоне "Ераблур" продолжается строительство мемориального комплекса "Зов Арцаха", имеющего тройственную символику.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МВД Арцаха, мемориал призван увековечить память сынов армянского народа - героев, отдавших жизнь

во имя Армении и Арцаха, чьи останки остались в оккупированном Арцахе, а также память соотечественников, ставших невинными жертвами трагического взрыва на складе с горючим в сентябре 2023 года во время массового исхода.

Отмечается, что "Зов Арцаха" станет паломничества жителей Арцаха, которые скучают по могилам своих родственников, похороненных в Нагорном Карабахе.

"Местоположение мемориального комплекса было выбрано не случайно. Ераблур - святое место для армянского народа. 24 сентября здесь глава Духовной епархии Арцаха заложил первый камень комплекса. Координирует строительные работы министр внутренних дел Арцаха Карен Саркисян. В ходе состоявшейся вчера экскурсии представители строительства проинформировали о выполненных и запланированных работах. Саркисян еще раз подчеркнул важность завершения работ в сжатые сроки, учитывая ее необходимость", - сообщили в пресс-службе МВД Арцаха.

При этом подчеркивается, что родные героев-мучеников приветствовали эту инициативу и подчеркнули, что это послание соотечественникам Арцаха, которым будет где скорбеть, возлагать цветы и возжигать ладан.