Четверг, 21 Ноября 2024 14:02

АрмИнфо. Правительство Армении в 2025 году в абсолютных цифрах сократит финансовое содействие, выделяемое насильственно перемещенным жителям Арцаха. При этом обещает повысить адресность финпомощи. Соответствующее решение принято 21 ноября на заседании кабмина.

Проект представил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, который напомнил, что для соотечественников, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, с октября 2023 года была запущена программа поддержки в размере 50 тыс драмов (40+10) для покрытия расходов на проживание и коммунальные затраты (на одного гражданина). Программу планируется продлить до декабря текущего года включительно.

<Однако с учетом денежных тенденций экономической интеграции вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и запуска программы государственной поддержки жилищного обеспечения (с июня с.г.), предлагаем утвердить обновленную программу поддержки на январь-декабрь 2025 года, посредством которой в течение года постепенно будем сокращать содействие в целом, но повысим адресность поддержки, уделяя особое внимание конкретным целевым группам>, - сказал Мкртчян.

Согласно новой программе, в январе-марте 2025 года поддержка составит 50 тысяч драмов с сохранением текущего круга бенефициаров. Уже в апреле-июне, включительно, поддержка будет снижена до 40 000 драмов и будет адресована наиболее уязвимым группам, в том числе детям до 18 лет; людям, обучающимся в государственных или профессиональных учебных заведениях; лицам в возрасте 63 лет и старше; лицам с ограниченными возможностями, 1 или 2 группы инвалидности и получателям пособия в случае потери кормильца. В июле-декабре продолжится поддержка тех же групп составит 30 000 драмов.

За прошедшие 13 месяцев, сообщил министр, размер финансового содействия соотечественникам из Арцаха составил более 75 млрд 300 млн. Из госбюджета на реализацию предлагаемой программы в 2025 году будет потрачено около 30,5 млрд драмов: 14,5 млрд драмов - за январь-март, 6,4 млрд драмов - за апрель-июнь, 9,6 млрд драмов - за июль-декабрь.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, эти изменения нацелены на то, чтобы стимулировать трудоспособных арцахцев найти работу. <Бедность можно преодолеть лишь трудом> - именно в рамках данной логики призвал рассмотреть вопрос, а также предстоящие изменения в системе оценки бедности в республике.