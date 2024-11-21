Четверг, 21 Ноября 2024 13:09

АрмИнфо. Палата Депутатов Люксембурга приняла резолюцию, в которой, учитывая ряд обстоятельств, в которой осуждаются меры наказания, примененные властями Азербайджана, направленные против свободы слова депутатов и представителей гражданского общества.

Как сообщает Арменпресс, в принятой резолюции Палата Депутатов также требует от Азербайджана немедленно и без предварительных условий освободить всех незаконно заключенных лиц.

В резолюции, в частности, отмечается: "Палата Депутатов, принимая во внимание: Резолюцию 2527, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) 24 января 2024 года, подчеркивая опасения по поводу законности и соответствия этих полномочий;

Решение Министерства иностранных дел Азербайджана от 26 августа 2024 года объявить 76 депутатов ПАСЕ, включая люксембургских депутатов Октава Модера и Ива Крухтена, нежелательными лицами "persona non grata";

Совместное строгое осуждение Люксембургом и 13 государствами-членами Совета Европы этой меры, применяемой к демократически избранным депутатам, и четкий призыв к ее отмене;

Заключений Миссии наблюдателей ОБСЕ, в которых отмечается, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане 7 февраля 2024 года прошли в условиях ограниченного и критического давления на голоса без существенных политических альтернатив;

Резолюции Европейского парламента от 24 октября 2024 года, которая указывает на усиление давления со стороны властей Азербайджана на гражданское общество, активистов, политических оппозиционеров и независимые СМИ, создавая атмосферу страха;

Доклады Amnesty International и Human Rights Watch, согласно которым около 300 человек в настоящее время незаконно заключены в тюрьмы в Азербайджане по политическим мотивам, Напоминает:- о ранее принятых резолюциях по Азербайджану, Армении и Нагорному Карабаху,- о важности открытого диалога с гражданским обществом и неправительственными организациями с целью обеспечения свободы их деятельности;

Осуждает: меры наказания, примененные властями Азербайджана, направленные против свободы слова депутатов и представителей гражданского общества".

Кроме того, в резолюции осуждаются произвольные тюремные заключения лиц гражданского общества, журналистов и иных критикующих лиц.

Парламентарии Люксембурга также требуют немедленно и без предварительных условий освободить всех незаконно заключенных, а также снять все ограничения, препятствующие свободному передвижению демократически избранных представителей.

Вместе с тем Палата Депутатов предписала официально передать этот текст председателю Палаты депутатов председателю Милли меджлиса Азербайджана в знак приверженности парламентскому диалогу и дипломатии, а также делегации Люксембурга представить предложение для экстренного обсуждения в ПАСЕ на заседании 28-29 ноября 2024 года, депутатам Люксембурга использовать все возможности парламентской дипломатии для содействия независимому гражданскому обществу и праву на мирные собрания, вновь подтверждая приверженность защите демократии, верховенству закона и прав человека, ставя их в центр двусторонних и многосторонних отношений с Азербайджаном.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.