Четверг, 21 Ноября 2024 12:04

АрмИнфо. Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян встретился с депутатом греческой правящей партии "Новая демократия" Ангелосом Сиригосом.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Греции, собеседники обсудили последние события на Южном Кавказе, усилия Армении по нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Сиригос, в свою очередь, коснулся текущих отношений между Грецией и Турцией.

Стороны подчеркнули важность постоянных контактов в плане обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.