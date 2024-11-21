Четверг, 21 Ноября 2024 10:59

АрмИнфо.Мэр Еревана Тигран Авинян провел встречу с новоназначенным послом Испании в Армении Рикардо Мартинесом Васкесом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе мэрии, на встрече Авинян поздравил посла с началом его дипломатической миссии и пожелал успешной работы.

Обсуждая вопросы сотрудничества между Ереваном и испанскими городами, стороны отметили значимость ряда направлений в контексте двусторонних отношений.