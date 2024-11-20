Среда, 20 Ноября 2024 22:10

АрмИнфо.Сын великого армянского живописца и скульптора Ерванда Кочара режиссер Рубен Кочар обеспокоен судьбой наследия своего отца. По этому случаю вместе со своим адвокатом Тиграном Атанесяном 20 ноября он созвал пресс-конференцию, где сообщил о пропаже из Музея Ерванда Кочара 7 работ общей стоимостью в полмиллиона долларов.

Режиссер рассказал, что ровно 40 лет назад, по просьбе своей матери Маник Мкртчян вместе со своим братом Айказом передал на временное хранение в тогда только открывающийся Музей Ерванда Кочара ему принадлежащую 21 работу своего отца (живопись, графику, скульптуру). Был составлен соответствующий документ, который подписали Лала Мартиросян-Кочар (супруга брата Е.Кочара) как хранитель фонда музея и сам Рубен Кочар. Данный документ, который был представлен адвокатом на пресс- конференции, закреплен печатью тогда еще директора и основателя Музея Маник Мкртчян. Согласно документу, Музей обязуется обеспечить сохранность работ, а также вернуть собственнику в случае, если он их потребует.

Сын Ерванда Кочара отметил, что в последние дни жизни своей матери, семьей было принято общее решение передать управление Музея доверенному человеку, члену семьи - Лале Мартиросян- Кочар, поскольку сам Рубен занимался кинематографом, а Айказ - архитектурой.

После скитаний за рубежом, в преддверии 125 летия Ерванда Кочара, Рубен возвращается на родину и отправляется в свой отчий дом, где сейчас функционирует Музей Ерванда Кочара. Режиссер планировал взять принадлежащие ему работы своего отца, чтобы экспонировать их в Париже - в Центре Помпиду. Однако когда поинтересовался у директора - внучки Е. Кочара Каринэ Кочар и хранителя музея Лалы Мартиросян-Кочар, где эти работы, ему сообщили, что ответят только через неделю. Как он заверил, в Музее он увидел лишь несколько своих картин. Спустя неделю ему передали распечатанный список 21 работы с указанием наличествуют ли они в музее или нет. Напротив 7 из них был прочерк. Одну из них (<У окна> 1968 г.) обнаружили в музее Армянской церкви в Москве, которая была подарена благотворителем Эмилем Саркисяном. Как работа оказалась у Саркисяна - информация на этот счет отсутствует.

Среди пропавших картин в списке числятся также <Портрет Вивана Читеджяна>, 1923г., <Трое в кафе>, 1918г., <Композиция. Голова>, 1933г., <Мужчина и женщина> 1930 г., <Женщина с распущенными волосами>, 1930г., <Человек в маске> 1926г.

Все эти сведения были, по его словам, представлены правительству, следственным органам, и 9 месяцев назад было возбуждено уголовное дело. Однако на протяжении столь длительного времени каких-либо подвижек по этому делу нет. Адвокат Рубена Кочара сообщил, что 2 дня назад они обратились и в Службу госконтроля, учитывая, что музей является ГНКО, чтобы и они со своей стороны провели расследование и выяснили, что же имело место быть на самом деле.

При этом режиссер заверил, что у него никогда не было и сейчас нет цели заработать на наследии своего отца, он лишь хочет видеть его в целости и сохранности в Музее, что и было оговорено изначально. Поскольку, как он отметил, наследие Ерванда Кочара, является национальным достоянием. <Все работы должны быть в музее, но я хочу, чтобы было указано на подписи рядом, что они принадлежат Рубену Кочару. А в Музее этого не пишут, потому что в один день картина может пропасть>, - отметил он.

Рубен Кочар также посетовал на то, что в профильном ведомстве (Министерство образования, науки, культуры и спорта) ему не особо рады, а в следственных органах свое бездействие объясняют поиском реальных обстоятельств.

После пресс-конференции корреспондент АрмИнфо побеседовала и с директором Музея Ерванда Кочара - внучкой мастера - Каринэ Кочар.

Г-жа Кочар отметила, что весь этот конфликт начался скорее не с зимы прошлого года по приезду Рубена Кочара, а несколько ранее, с момента смерти старшего сына Ерванда Кочара - Айказа. По ее мнению, именно этот факт послужил основанием для подобной <смелости>, так как при жизни Айказа каких-либо разногласий в семье не было.

Она рассказала, что Рубен увидел в Музее не все работы, поскольку часть из них экспонируется сейчас в Национальной картинной галереи Армении в рамках временной выставки <Кочар -125>. Относительно 7-и отсутствующих работ, внучка художника пояснила, что когда музей только создавался, необходимо было документировать, по ее словам, и обусловить, почему переданные братьями Кочар работы экспонируются в музее, не имея госрегистрации. В результате были составлены два списка - один под именем Рубена, второй - Айказа. Но какого-либо основания или правового документа, какие конкретно работы принадлежат Рубену, а какие Айказу не было. <Списки были составлены и подписаны тогда хранителем фонда Музея - Лалой Мартиросян-Кочар, на том основании, что она видит эти работы и просит их внести в Журнал товаров, помещаемых для временного хранения. Эти документы не подписали ни Рубен, ни Айказ. То есть не было ни принимающей, ни передающей стороны, даже директор не подписала этот документ. Была только договоренность между матерью и ее двумя сыновьями, что все наследие принадлежит равномерно двум братьям, и они являются его сособственниками>, - пояснила она.

После смерти Айказа, по словам Каринэ Кочар, Рубен изъявил желание овладеть всем списком картин, потому что в их числе есть очень ценные работы.

Она рассказала также, что государство в 1987 году приобрело часть работ Ерванда Кочара, и вся сумма была перечислена Рубену Кочару. А спустя годы, 7 работ (небольшие графические и масляные произведения) по такому же праву правообладателя были переданы Айказу Кочару. <Есть соответствующие записи в Журнале, акты, написанные хранителем фонда Музея Лалой Мартиросян-Кочар, что она вернула их Айказу Кочару>, - заметила директор Музея, отметив, что одна из этих 7 работ хранится в Москве, о судьбе остальных произведений ничего неизвестно